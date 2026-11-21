Hokejisti HC Prešov a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 21. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Prešov - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 21. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
21.11.2026 o 19:00
21. kolo
Prešov
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(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 21. kola stretne HC Prešov a HC Slovan Bratislava.
Proti sebe sa dnes postavia mužstvá na opačných stranách tabuľky. Prešov je aktuálne na poslednom 12. mieste so ziskom len 10 bodov, povzbudivím výsledkom však môže byť prvé víťazstvo sezóny a celkovo od januára proti Dukle Trenčín, kde Prešovčania otočili skóre z 0:3 na 4:3 po predĺžení. Vo včerajšom kole ale nestačili na Spišskú Novú Ves 3:4 po nájazdoch.
Naopak Slovan sa aktuálne nachádza na 2. priečke, pričom stráca na lídra z Popradu len jeden jediný bod. Po konci reprezentačnej prestávky pritom ťahá sériu výhier, keď postupne zdolal Trenčín 5:3, Spišskú Novú Ves 4:1 a Banskú Bystricu 2:1.
Proti sebe sa dnes postavia mužstvá na opačných stranách tabuľky. Prešov je aktuálne na poslednom 12. mieste so ziskom len 10 bodov, povzbudivím výsledkom však môže byť prvé víťazstvo sezóny a celkovo od januára proti Dukle Trenčín, kde Prešovčania otočili skóre z 0:3 na 4:3 po predĺžení. Vo včerajšom kole ale nestačili na Spišskú Novú Ves 3:4 po nájazdoch.
Naopak Slovan sa aktuálne nachádza na 2. priečke, pričom stráca na lídra z Popradu len jeden jediný bod. Po konci reprezentačnej prestávky pritom ťahá sériu výhier, keď postupne zdolal Trenčín 5:3, Spišskú Novú Ves 4:1 a Banskú Bystricu 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.