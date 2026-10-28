Prešov získal kanadského obrancu. Dostal príležitosť v AHL, naposledy hral v Rakúsku

Hokejový Prešov hlási novú posilu do defenzívy. Dres slovenského klubu si oblečie 24-ročný kanadský obranca Anthony Costantini, ktorý má za sebou pôsobenie v severoamerických profesionálnych súťažiach aj skúsenosti z európskeho hokeja.
Costantini strávil juniorské roky v kanadskom tíme Ottawa 67’s, ktorý pôsobí v Ontario Hockey League (OHL).
Následne dostal príležitosť aj v American Hockey League (AHL), kde nastupoval za San Diego Gulls.
Ďalšie skúsenosti zbieral v nižšej profesionálnej súťaži ECHL. V nej pôsobil v tímoch Tulsa Oilers a Allen Americans.
Pred príchodom na Slovensko si vyskúšal aj rakúsku ICE Hockey League, odkiaľ sa teraz presúva do Prešova.
Pre 24-ročného hokejistu bude slovenské pôsobenie ďalšou etapou jeho európskej kariéry. Klub o tom informoval na Facebooku.