Prešov získal kanadského obrancu. Dostal príležitosť v AHL, naposledy hral v Rakúsku

Hokejisti Prešova.
Hokejisti Prešova. (Autor: TASR)
Sportnet|28. okt 2026 o 17:04
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Strávil juniorské roky v kanadskom tíme Ottawa 67’s.

Hokejový Prešov hlási novú posilu do defenzívy. Dres slovenského klubu si oblečie 24-ročný kanadský obranca Anthony Costantini, ktorý má za sebou pôsobenie v severoamerických profesionálnych súťažiach aj skúsenosti z európskeho hokeja.

Costantini strávil juniorské roky v kanadskom tíme Ottawa 67’s, ktorý pôsobí v Ontario Hockey League (OHL).

Následne dostal príležitosť aj v American Hockey League (AHL), kde nastupoval za San Diego Gulls.

Ďalšie skúsenosti zbieral v nižšej profesionálnej súťaži ECHL. V nej pôsobil v tímoch Tulsa Oilers a Allen Americans.

Pred príchodom na Slovensko si vyskúšal aj rakúsku ICE Hockey League, odkiaľ sa teraz presúva do Prešova.

Pre 24-ročného hokejistu bude slovenské pôsobenie ďalšou etapou jeho európskej kariéry. Klub o tom informoval na Facebooku.

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Hokejisti Prešova.
Hokejisti Prešova.
Prešov získal kanadského obrancu. Dostal príležitosť v AHL, naposledy hral v Rakúsku
dnes 17:04
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