Hokejisti HC Prešov a HK Poprad dnes hrajú zápas 24. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 24. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
29.11.2026 o 16:30
24. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prehľad
Rozhodca: Lauff, J. Konc – Bezák, Pribula – D. Konc.
Prenos
Prešov neuspel za tri body ani na 23. pokus – na ľade Košíc v piatok prehral 2:4. Popradčania zažili výrazne pozitívnejšiu konfrontáciu – doma porazili Spišskú Novú Ves 4:3 a upevnili si svoj post lídra extraligovej tabuľky. V súboji na pôde posledného celku budú jasným favoritom. Nadviazať budú chcieť na prvé dva tohtosezónne zápasy – vonku vyhrali 4:1 a doma 6:3.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu 24. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy. Proti sebe nastúpia HC Prešov a HK Poprad. Zápas sa začne o 16:30.