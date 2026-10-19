Prvý odvolaný tréner v tejto sezóne Tipsport ligy. Prešov reaguje na katastrofálny úvod

Vedenie extraligového klubu HC Prešov ukončilo spoluprácu s hlavným trénerom Ryanom Colvilleom.
V tíme nepokračujú ani jeho asistenti Tomáš Kochan a Pavol Škripko. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Prešovský tím figuruje po 12 odohratých zápasoch na poslednom mieste tabuľky. V doterajšom priebehu súťaže získal iba tri body a nedokázal ani raz zvíťaziť.
Na aktuálne predposledný HKM Zvolen má osembodové manko. Pre 43-ročného Colvillea išlo o prvú skúsenosť v pozícii hlavného trénera v slovenskej extralige.
V predošlých troch sezónach pôsobil ako asistent Dana Cemana v HC Košice. Prešovský klub je prvý, ktorý v prebiehajúcej sezóne 2026/2027 siahol k trénerskej zmene.