Prvý odvolaný tréner v tejto sezóne Tipsport ligy. Prešov reaguje na katastrofálny úvod

Na snímke tréner HC Prešov Ryan Colville.
Na snímke tréner HC Prešov Ryan Colville. (Autor: TASR)
TASR|19. okt 2026 o 11:47
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V tíme nepokračujú ani jeho asistenti Tomáš Kochan a Pavol Škripko.

Vedenie extraligového klubu HC Prešov ukončilo spoluprácu s hlavným trénerom Ryanom Colvilleom.

V tíme nepokračujú ani jeho asistenti Tomáš Kochan a Pavol Škripko. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Prešovský tím figuruje po 12 odohratých zápasoch na poslednom mieste tabuľky. V doterajšom priebehu súťaže získal iba tri body a nedokázal ani raz zvíťaziť.

Na aktuálne predposledný HKM Zvolen má osembodové manko. Pre 43-ročného Colvillea išlo o prvú skúsenosť v pozícii hlavného trénera v slovenskej extralige.

V predošlých troch sezónach pôsobil ako asistent Dana Cemana v HC Košice. Prešovský klub je prvý, ktorý v prebiehajúcej sezóne 2026/2027 siahol k trénerskej zmene.

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Na snímke tréner HC Prešov Ryan Colville.
Na snímke tréner HC Prešov Ryan Colville.
Prvý odvolaný tréner v tejto sezóne Tipsport ligy. Prešov reaguje na katastrofálny úvod
dnes 11:47
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