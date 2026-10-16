ONLINE: HC Prešov - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)

HC Prešov - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy.
HC Prešov - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|16. okt 2026 o 15:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy: HC Prešov - HK Nitra.

Hokejisti HC Prešov a HK Nitra dnes hrajú zápas 11. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 11. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
16.10.2026 o 18:00
11. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 11. kola stretne HC Prešov a HK Nitra.

Prešovčania naďalej čakajú an svoje prvé víťazstvo v aktuálnom ročníku, keď ťahajú obrovskú sériu prehier. Naopak aspoň bodový zisk zvládli vybojovať s Michalovcami a následne hneď aj Zvolenom. Naopak Nitra sa definitívne rozlúčila s účasťou v Lige majstrov, kde sa neprebojovala do vyraďovacích bojov. Napriek tomu však spravila pre Slovensko výbornú reklamu, vrátane posledného triumfu proti švédskemu Rogle v pomere 5:1. V lige je to o niečo horšie, keď majú Nitrania na konte iba tri víťazstvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK Dukla Trenčín - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy.online
HK Dukla Trenčín - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)
dnes 15:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HC Prešov - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)