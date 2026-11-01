ONLINE: HC Prešov - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (16. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HK 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 16. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 16. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
01.11.2026 o 16:30
16. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Prešovskí hokejisti získali v piatok piaty bod v aktuálne prebiehajúcom ročníku slovenskej extraligy. Zároveň išlo o ich druhý bod pod novým trénerom Tommim Hämäläinenom. Po domácej prehre so Žilinou 2:3 po samostatných nájazdoch totiž dotiahli do extra času aj duel na pôde Banskej Bystrice. Na strednom Slovensku ale východniari napokon prehrali 1:2 po predĺžení. Ich strata na predposlednú priečku je tak stále pomerne priepastná. Súperovi z Liptovského Mikuláša sa darilo, bodoval tretíkrát za sebou. Liptáci doma porazili Spišskú Novú Ves 5:4 a upevnili si piatu priečku tabuľky. Do súboja v Prešove vstúpia hostia ako favoriti. V riadnom hracom čase s Prešovom vonku naposledy prehrali ešte v decembri 2022, keď padli výsledkom 4:8.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu 16. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy. Proti sebe nastúpia HC Prešov a HK 32 Liptovský Mikuláš. Zápas sa začne o 16:30.