ONLINE: HC Prešov - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HC Košice dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 12. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
17.10.2026 o 19:00
12. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Prešovčania stále márne čakajú na prvý trojbodový zápis v aktuálnej sezóne. Nezažili ešte ani dvojbodový. Trikrát boli blízko, avšak ich stretnutia s Michalovcami, Zvolenom a v piatok večer s Nitrou sa skončili víťazstvami ich súperov. Zverenci trénera Ryana Colvillea pritom proti „corgoňom” viedli 3:2, avšak o svoj náskok prišli a v predĺžení ťahali za kratší koniec. Prešov je beznádejne posledný a jeho herný prejav nenaznačuje, že by sa situácia mala v blízkej dobe meniť. Košičania majú viac dôvodov na radosť. Zverenci kouča Daniela Cemana sa držia v hre o absolútnu špičku extraligovej tabuľky. Na prvé miesto po piatku strácali tri body. Na východniarske derby sa ale nenaladili ideálne – v súboji s iným mužstvom z východu Slovenska – so Spišskou Novou Vsou – prehrali 0:3.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu 12. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy. Proti sebe nastúpia HC Prešov a HC Košice. Zápas sa začne o 19:00.