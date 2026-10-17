ONLINE: HC Prešov - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)

HC Prešov - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Tipsport ligy.
HC Prešov - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|17. okt 2026 o 16:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Tipsport ligy: HC Prešov - HC Košice.

Hokejisti HC Prešov a HC Košice dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.

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ONLINE PRENOS: HC Prešov - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 12. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
17.10.2026 o 19:00
12. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Prešovčania stále márne čakajú na prvý trojbodový zápis v aktuálnej sezóne. Nezažili ešte ani dvojbodový. Trikrát boli blízko, avšak ich stretnutia s Michalovcami, Zvolenom a v piatok večer s Nitrou sa skončili víťazstvami ich súperov. Zverenci trénera Ryana Colvillea pritom proti „corgoňom” viedli 3:2, avšak o svoj náskok prišli a v predĺžení ťahali za kratší koniec. Prešov je beznádejne posledný a jeho herný prejav nenaznačuje, že by sa situácia mala v blízkej dobe meniť. Košičania majú viac dôvodov na radosť. Zverenci kouča Daniela Cemana sa držia v hre o absolútnu špičku extraligovej tabuľky. Na prvé miesto po piatku strácali tri body. Na východniarske derby sa ale nenaladili ideálne – v súboji s iným mužstvom z východu Slovenska – so Spišskou Novou Vsou – prehrali 0:3.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu 12. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy. Proti sebe nastúpia HC Prešov a HC Košice. Zápas sa začne o 19:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC Prešov - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Tipsport ligy.online
HC Prešov - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC Prešov - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)
dnes 16:00
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