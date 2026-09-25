Bystričania sa dočkali prvej výhry za tri body. Proti Prešovu otáčali skóre

HC Prešov – HC 05 TAM Banská Bystrica 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Góly a asistencie: 6. Feranec (Keltie Miguel, Kohút) – 10. R. Faith (Loshing, Tičar), 57. Kabáč (Zigo, Matoušek), 60. Zigo. Rozhodca: Snášel ml., Kocúr – Pribula, Stanzel. Vylúčenie: 4:7. Využitie: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1455. Priebeh zápasu: 1:0, 1:3.
Je dobojované! Dnešný dramatický duel sa končí nakoniec víťazstvom Banskej Bystrice, ktorá poráža Prešov na jeho ľade 3:1. O víťazný gól sa postaral Michal Kabáč, gólovú poistku pridal do prázdnej bránky Tomáš Zigo. Najlepšími hráčmi zápasu sa stali Brandon Maxwell a Evan Buitenhuis.
Odo mňa to je už všetko, majte sa krásne.
Koniec zápasu.
59:24
Banská Bystrica dala gól!
TOMÁŠ ZIGO si nakorčuľoval s pukom po ľavej strane do stredného pásma, odkiaľ vyslal strelu do prázdnej bránky. Bystričania rozhodujú dnešný duel a vedú 3:1!
Bez asistencie.
59:10
Domáci hokejisti to skúšajú už v šestici, pričom sa Brandon Maxwell ocitol na striedačke.
59:01
Práve sme sa dostali do záverečnej minúty riadnej hracej doby.
58:41
Domáci v plnom počte.
57:30
Hoci sa hra dostala do stredného pásma, puk je naďalej na hokejkách banskobystrických hráčov, ktorí zároveň využívajú presilovú hru aj na šetrenie času.
56:41
Navyše Prešovčania budú musieť odolávať v početnej nevýhode, keď na trestnú lavicu odišiel Drgoň.
56:41
Vylúčenie v tíme HC Prešov:
Adam Drgoň – 2 min., podrazenie.
56:22
Banská Bystrica dala gól!
MICHAL KABÁČ sa výborne zorientoval v predbránkovom priestore, pričom jeho dorážka z bezprostrednej blízkosti končí v bránke a pár minút pred koncom tretej tretiny tak posiela Banskú Bystricu do vedenia 2:1!
Asistencie: Tomáš Zigo, Tomáš Matoušek.
56:00
Evan Buitenhuis si pripisuje ďalší úspešný zákrok po zakončení z pravej strany, pričom smerujeme do ďalšej reklamnej prestávky.
55:48
Hostia v plnom počte.
54:24
Domácim sa nepodarilo pretlačiť puk za ležiaceho Evana Buitenhuisa, ktorý zvládol na poslednú chvíľu stiahnuť puk k sebe a ukryť ho vo vlastnom bezpečí.
53:48
Vylúčenie v tíme HC 05 TAM Banská Bystrica:
2 min. – príliš veľa hráčov na ľade, trest odpyká David Šoltés.
53:05
Hra je už v tomto momente prerušená, smerujeme do reklamnej prestávky.
51:48
Davis Pennington vyčkáva za vlastnou bránkou, odkiaľ sa následne pokúsi založiť útočnú akciu svojho tímu.
51:12
V priestore medzi kruhmi prišlo k streleckému zakončeniu, puk však smeroval len nad hornú žŕdku bránky Evana Buitenshuisa.
50:01
Práve sme sa dostali do záverečnej desaťminútovky riadnej hracej doby, pričom naďalej evidujeme nerozhodný stav.
48:58
Hra je aktuálne prerušená, pričom rozhodcovia vykazujú hru do stredného pásma.
48:11
Domáci v plnom počte.
47:18
Evan Buitenhuis si pripisuje úspešný zákrok, po ktorom zároveň aj prerušuje hru. Pred nami je vhadzovanie v útočnom pásme domácich.
46:11
Nasleduje reklamná prestávka, hneď po nej zamieri na trestnú lavicu Roman Faith, pričom Prešov dostane možnosť presilovej hry.
46:11
Vylúčenie v tíme HC 05 TAM Banská Bystrica:
Roman Faith – 2 min., krosček.
45:48
Čakáme na ďalšiu vážnejšiu príležitosť, medzitým sme sledovali aj strelecký pokus Borisa Žabku, ktorý to vyskúšal z ľavého kruhu.
44:35
Domácim hráčom sa podarilo získať puk a smerujú do rýchleho protiútoku.
43:45
Píska sa zakázané uvoľnenie domáceho mužstva, vďaka ktorému sa Banská Bystrica vráti do svojho útočného pásma.
42:44
Puk končí v moci brankára Brandona Maxwella, sledovať tak budeme vhadzovanie v útočnom pásme Banskej Bystrice.
41:58
Martin Semaňák vyčkáva za vlastnou bránkou, pričom sa po upokojení hry môže vydať smerom dopredu.
41:28
Hostia v plnom počte.
41:10
Následne sa ale hosťom podarilo vyhodiť puk až na zadný mantinel a tak štvorica hostí odchádza striedať.
40:51
Prešovčania sa ihneď zvládli prebojovať do útočného pásma, kde pokračujú v početnej výhode.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 20:20.
Po druhej dvadsaťminútovke evidujeme rovnaký nerozhodný stav 1:1, keď sme sa ďalšieho presného zásahu nedočkali. O všetkom podstatnom tak rozhodne zrejem až tretie dejstvo.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:28
Vylúčenie v tíme HC 05 TAM Banská Bystrica:
Tomáš Zigo – 2 min..
39:01
Práve sme sa dostali do poslednej minúty druhej tretiny.
38:30
Prešov sa snažil vybojovať puk za vlastnou bránkou, teraz si už ale musí dať pozor na defenzívu. Do útoku smeruje Banská Bystrica.
37:18
Domáci hokejisti sa oslobodili len za cenu vyhodeného puku na zakázané uvoľnenie.
37:15
Domáci v plnom počte.
36:01
Nahodenie z pravej strany skončilo snahou o teč, nakoniec sa ale Bystričania dostávajú von z útočného pásma.
35:45
Hoci sa hosťom darí dostať do zakončení, Brandon Maxwell drží svoje mužstvo.
35:15
Smerujeme do ďalšej reklamnej prestávky, po ktorej si Banská Bystrica zopakuje presilovú hru.
35:15
Vylúčenie v tíme HC Prešov:
Oliver Fatul – 2 min., podrazenie.
34:57
Domáci v plnom počte.
34:47
Končí sa presilová hra banskobystrického tímu bez väčšej príležitosti, ešte však budeme svedkami vhadzovania.
32:57
Vylúčenie v tíme HC Prešov:
Adam Drgoň – 2 min., nedovolené bránenie.
32:45
Nahodenie od modrej čiary sa snažil využiť Tomáš Zigo, ktorý ale neuspel s dorážkou z blízkosti bránkoviska.
31:42
Puk je už v moci hokejistov z Banskej Bystrice, ktorí prenikli do útočného pásma cez ľavú stranu.
30:41
Prešovčania môžu zotrvať v útočnom pásme, po posunutej bránke budú navyše vhadzovať v blízkosti Evana Buitenhuisa.
30:01
Dnešný duel sa práve dostal do svojej druhej polovice. Stav je naďalej nerozhodný.
28:54
Sledovať budeme vhadzovanie v útočnom pásme prešovského mužstva, v pozore musí byť Evan Buitenhuis.
28:00
Prichádza k vyhodenému puku len na zakázané uvoľnenie, dianie sa vráti pred bránku Brandona Maxwella.
27:10
Hra je v tomto momente prerušená, smerujeme do reklamnej prestávky.
26:24
Banská Bystrica nevyužila prečíslenie dvoch proti jednému!
25:30
Do útoku už smerujú domáci hokejisti, pričom to skúšajú cez svoju ľavú stranu.
24:25
Prešovčania sa však ubránili len za cenu zakázaného uvoľnenia.
24:02
Sledujeme aktivitu banskobystrického tímu, ktorý sa snaží dostať pod tlak brániacu sa päticu domácich hokejistov.
22:00
Po rýchlom protiútoku musel zakročiť Evan Buitenhuis, ktorý si zvládol pripísať úspešný zákrok a prerušil tak zároveň hru.
21:30
Sledovali sme strelecké zakončenie z priestoru medzi kruhmi, domáci brankár bol ale pripravený.
20:31
Hostia v plnom počte, pričom Bystričania prežili dlhú početnú nevýhodu o dvoch hráčov.
20:25
Na ľadovej ploche zostal otrasený Boris Česánek, hra je tak v tomto momente prerušená. Obranca hostí smeruje už na striedačku aj za pomoci spoluhráča.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 19:27.
Máme za sebou prvú tretinu, ktorá sa končí nerozhodným stavom 1:1 aj napriek tomu, že sa v samom závere mohli Prešovčania dostať do vedenia. Sľubnú dorážku pred otvorenou časťou bránky ale nevyužili. Presadil sa Faith a na strane domácich Feranec.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:57
Obrovská šanca domácich nepriniesla presný zásah, hoci Evan Buitenhuis stratil stabilitu a bol zároveň pod obrovský tlakom z každej strany. Ani jedna z dvoch sľubných dorážok sa neskončila ale gólom.
19:23
Puk už opustil obranné pásmo Banskej Bystrice, domáci hokejisti však okamžite smerujú znova do útoku.
19:01
Práve sme sa dostali do poslednej minúty prvej tretiny.
18:54
Domáci v plnom počte, navyše začína sa ich skrátená presilová hra o dvoch hráčov!
18:31
Vylúčenie v tíme HC 05 TAM Banská Bystrica:
Tomáš Zigo – 2 min., zdržiavanie hry / zašľapovanie puku.
18:31
Vylúčenie v tíme HC 05 TAM Banská Bystrica:
Yoan Loshing – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
17:40
Bystričania obstreľujú domáceho brankára a z viacerých strán a stupňujú svoj tlak.
17:19
Sledujeme presilovú hru banskobystrického tímu, ktorý je už rozostavený v útočnej tretine.
16:54
Vylúčenie v tíme HC Prešov:
Michal Feranec – 2 min., hákovanie.
16:53
Hostia v plnom počte.
16:28
Zatiaľ čo sa blíži záver presilovej hry Prešova, domáci hokejisti vstupujú do útočného pásma.
15:32
Domáci hokejisti sa už rozostavili v útočnom pásme, kde si pripravujú pozíciu na zakončenie.
14:53
Vylúčenie v tíme HC 05 TAM Banská Bystrica:
Michal Kabáč – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
14:23
Ďalšia ofenzívna snaha prešovského tímu sa končí zákrokom brankára Evana Buitenhuisa, čaká nás už ale reklamná prestávka.
13:51
Prichádza zakázané uvoľnenie banskobystrického tímu, dianie sa tak presunie pred bránku Evana Buitenhuisa.
12:51
Pred bránkovisko si z ľavej strany nakorčuľoval Marek Valach, ktorý po svojej bekhendovej koncovke bol natlačený domácim protihráčom priamo do bránky.
12:28
Evan Buitenhuis si pripisuje úspešný zákrok, keď puk skončil v jeho lapačke. Uvidíme tak vhadzovanie v útočnom pásme Prešova.
12:22
Hostia v plnom počte.
11:17
Teraz sa to už ale domácim hráčom podarilo a Evan Buitenhuis bude musieť byť na pozore.
10:56
Prešov neodštartoval presilovú hru ideálne, keď sa zatiaľ nevie usadiť vo svojom útočnom pásme.
10:22
Vylúčenie v tíme HC 05 TAM Banská Bystrica:
Evan Buitenhuis – 2 min., zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku, trest odpyká Branislav Kubka.
09:04
Banská Bystrica dala gól!
Prešovská defenzíva totálne zaspala, keď si nepostrážila voľného ROMANA FAITHA pred vlastnou bránkou, kam dostal prihrávku banskobystrický útočník a z tejto pozície sa už nemýlil. Je vyrovnané, 1:1!
Asistencie: Yoan Loshing, Rok Tičar.
08:40
Puk si už preberajú hokejisti Banskej Bystrice, ktorí môžu vyraziť do útoku od vlastnej bránky.
07:20
Pokračuje séria vhadzovaní v útočnom pásme banskobystrického tímu.
06:19
Pred nami je už ale prvá reklamná prestávka v dnešnom stretnutí.
06:17
Po zakázanom uvoľnení smerujeme pred bránku Brandona Maxwella, kde budeme sledovať ďalšie buly.
05:48
Tím Prešov práve strelil gól!
MICHAL FERANEC otvára skóre zápasu, keď si nakorčuľoval pred bránku a po prihrávke z pravej strany už len pohotovo zakončil z bezprostrednej blízkosti, pričom posiela Prešov do vedenia 1:0!
Asistencie: Jari-Leon Keltie Miguel, Dávid Kohút.
05:29
Hra sa nám presťahovala do útočnej tretiny prešovského tímu, kde budeme sledovať vhadzovanie.
04:25
Bránka domáceho tímu je posunutá, po jej úprave príde k vhadzovaniu v útočnom pásme banskobystrického tímu.
03:49
Hostia odchádzajú striedať, medzitým im ale vyšlo nahodenie zo svojho obranného pásma. Puk končí v moci brankára Brandona Maxwella.
02:52
Bystričania sa sťahujú znova do útočného pásma, kde uvidíme ďalšie vhadzovanie.
02:27
Adam Drgoň už vyčkáva za vlastnou bránkou, odkiaľ sa môže zrodiť útočná akcia prešovského celku.
02:05
Po ofenzívnej snahe hostí sa dopredu už dostali aj domáci hokejisti, nakoniec však nezamestnali brankára Evana Buitenhuisa.
01:01
Sledovali sme ďalšie strelecké zakončenie hostí z ľavého kruhu, bude sa vhadzovať v útočnom pásme Banskej Bystrice.
00:29
Prichádza prvý úspešný zákrok v dnešnom zápase, predviedol ho Brandon Maxwell, ktorý čelil zakončeniu z ľavej strany.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HC Prešov: Maxwell (Vyletelka) – Pennington, Drgoň (C), Fatul, Ališauskas (A), Jendroľ, Semaňák, T. Faith, Kobolka – Archibald, Smith, Giľák – Feranec, Kohút, Keltie Miguel – Hudec (A), Frič, Bačo – D. Baláž, Kriška, Hamráček.
HC 05 TAM Banská Bystrica: Buitenhuis (Lackovič) – Lee, Lucas, Žabka, Fereta, Česánek, Michalčin, Kubka – R. Faith, Tičar, M. Valach – Šoltés, Gron, Loshing – Kabáč, Zigo, Matoušek – Jendek, Tomka, A. Varga.
HC 05 TAM Banská Bystrica
Bystričania vstúpili do nového ročníka porážkou v derby, keď nestačili na Zvolen 3:5. Nápravu dokázali zvládnuť už v najbližšom stretnutí, keď si z Trenčína priniesli víťazstvo 4:3 po nájazdoch. V poslednom kole však prišla ďalšia porážka na domácom ľade, tentokrát tesná v pomere 2:3 proti Spišskej Novej Vsi.
HC Prešov
Prešovčania nevstúpili ideálne do nového ročníka najvyššej slovenskej súťaže. Na úvod prišla porážka 1:4 s Košicami, následne nestačili rovnakým výsledkom aj doma proti Popradu. Zaskočiť sa im nepodarilo ani obrovského favorita, keď Žiline prehrali 2:5.
Krásny piatok všetkým hokejovým fanúšikom! Vítam vás pri sledovaní zápasu z Tipsport ligy, keď sa v rámci 4. kola postaví proti tebe HC Prešov a HC 05 TAM Banská Bystrica.
Obe mužstvá sa spolu stretli počas tohto roka už vo februári, keď sa Banská Bystrica tešila z víťazstva 4:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.