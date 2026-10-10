Jedného zastavilo zranenie, druhý je už v nižšej lige. Farmárov je veľa, ale do NHL majú ďaleko

Okrem NHL odštartovala v uplynulých dňoch aj American Hockey League, druhá najvyššia zámorská súťaž.
Na začiatku sezóny 2026/27 bolo na súpiskách tímov AHL 14 slovenských hokejistov. Je ich viac ako pred rokom, keď ročník začínalo na farmách jedenásť Slovákov.
Najstarším z nich je 26-ročný Oliver Okuliar, najmladší je 21-ročný Juraj Pekarčík.
Jediným Slovákom zo súčasnej skupiny, ktorý už nastúpil aj v NHL, je Adam Sýkora. Úplným nováčikom v AHL je Tomáš Královič.
Prvé kompletné profesionálne sezóny čakajú aj ďalších mladých Slovákov. Maxim Štrbák, Adam Gajan či Alex Čiernik síce v AHL krátko nastúpili už v minulom ročníku, ale až teraz by v nej mali dostať výraznejší priestor.
Pri každom hráčovi tentoraz nebudeme určovať percentuálnu šancu na NHL. Ich vyhliadky sme rozdelili do štyroch kategórií: na prahu NHL, v hre o NHL, dlhšia cesta a rozvojová sezóna.
Na prahu NHL sú hráči, ktorí patria medzi prvých kandidátov na povolanie a šancu medzi najlepšími môžu dostať už pri prvej vhodnej príležitosti. V hre o NHL znamená, že debut alebo návrat je reálny, no bude závisieť od formy, zranení či situácie v prvom tíme.
Do kategórie dlhšia cesta sme zaradili hráčov, ktorí sa najskôr potrebujú výraznejšie presadiť v AHL a posunúť sa v klubovej hierarchii.
Označenie rozvojová sezóna znamená, že pre týchto hráčov je NHL zatiaľ skôr vzdialenejším cieľom a prioritou bude stabilná pozícia a progres na farme.
Kto sú Slováci v AHL a aké majú vyhliadky v novej sezóne?
Martin Chromiak, Ontario Reign
Vyhliadka: v hre o NHL
Martin Chromiak nie je najstarším Slovákom v AHL, ale je najskúsenejší. Pred začiatkom tejto sezóny mal vrátane play-off za sebou už 277 zápasov. Na farme Los Angeles Kings teraz odštartoval svoj šiesty ročník.
V minulom ročníku pritom urobil maximum pre to, aby si vypýtal šancu vyššie. V 71 zápasoch nazbieral 56 bodov za 28 gólov a rovnaký počet asistencií.
Bol najproduktívnejším hráčom aj najlepším strelcom Ontario Reign a vytvoril si osobné maximá v prakticky všetkých hlavných štatistikách.
Ani to však na debut v NHL nestačilo.
Pred sezónou podpísal s Kings nový jednoročný dvojcestný kontrakt, no už počas kempu bolo viditeľné, aká náročná bude jeho cesta do prvého tímu. Skočil ešte pred poslednými škrtmi.
Chromiak je typologicky hráč do prvých dvoch útokov, lenže práve tieto pozície sú v Los Angeles obsadené.
VIDEO: Prvý gól Chromiaka v novej sezóne
Na pozíciách krídelníkov figurujú mená ako Artemij Panarin, Adrian Kempe, Alex Laferriere, Trevor Moore, Joel Armia, Alex Turcotte, Mats Zuccarello či Corey Perry. Mimo zostavy je navyše zranený Kevin Fiala.
Aj veľmi dobrá sezóna v AHL preto nemusí automaticky znamenať povolanie do NHL.
Šanca však stále existuje. Chromiak už ukázal, že patrí medzi najlepších hráčov farmy. Musí si udržať potrebnú formu a zároveň čakať, či sa v zostave Kings otvorí miesto po zranení alebo poklese výkonnosti niektorého z hráčov pred ním.
Maroš Jedlička, Colorado Eagles
Vyhliadka: dlhšia cesta
Maroš Jedlička je spomedzi Slovákov na farmách v špecifickej situácii. Ako jediný nemá kontrakt s klubom NHL, ale iba zmluvu priamo s tímom AHL Colorado Eagles. Jeho prípadné povolanie do najlepšej ligy sveta je preto nateraz prakticky nemožné.
Jedlička začína už svoju tretiu sezónu v AHL, farmárskym tímom Avalanche má zmluvu na jeden rok.
V minulom ročníku odohral za Colorado 43 zápasov a nazbieral 11 bodov za päť gólov a šesť asistencií. Tri stretnutia pridal v nižšej ECHL.
V novej sezóne stihol v prvých troch dueloch už aj skórovať. Dôležitejšie než samotné body však preňho bude zostať zdravý a vybojovať si stabilné miesto v zostave.
Počas seniorskej kariéry totiž zatiaľ nikdy neodohral viac ako 54 súťažných zápasov v jednej sezóne vrátane play-off. Toto maximum dosiahol ešte v ročníku 2022/23 vo Zvolene.
Ak chce Jedlička pomýšľať na ďalší krok, najskôr potrebuje zvládnuť kompletnú sezónu v AHL a presvedčiť Colorado, že si zaslúži aj kontrakt s Avalanche. Tí sa dva roky po jeho drafte vzdali práv na Slováka.
Jozef Viliam Kmec, Henderon Silver Knights
Vyhliadka: dlhšia cesta
Viliam Kmec bol jedným z pozitívnych prekvapení slovenského tímu na posledných majstrovstvách sveta. V siedmich zápasoch strelil gól, pridal asistenciu a ukázal, že sa dokáže presadiť aj na seniorskej medzinárodnej úrovni.
Teraz ho čaká druhá kompletná sezóna v AHL. Vlani odohral za Henderson 65 zápasov a nazbieral 16 bodov za štyri góly a 12 asistencií.
V novom ročníku bude musieť potvrdiť, že si zaslúži posun vyššie. Vegas vlani hralo finále Stanleyho pohára a aj tentoraz patrí medzi favoritov, preto by bolo Kmecovo povolanie do NHL skôr prekvapením.
Pomôcť mu však môže jeho profil. Golden Knights majú v organizácii pod zmluvou 16 obrancov, no iba šesť z nich sú praváci.
Jedným z najvýraznejších je Alex Pietrangelo, ktorý pre pretrvávajúce problémy s bedrom s veľkou pravdepodobnosťou vynechá celú sezónu.
Aktuálne je na dlhodobej listine zranených a jeho návrat sa neočakáva skôr ako v lete 2027.
Po prvých piatich zápasoch sezóny je navyše medzi pravidelne nastupujúcimi obrancami Vegas jediným čistým pravákom Rasmus Andersson.
Ak by teda prvý tím zasiahla väčšia maródka, práve Kmecova orientácia na pravú stranu môže zvýšiť jeho šancu dostať sa medzi kandidátov na povolanie.
Tomáš Kráľovič, Syracuse Crunch
Vyhliadka: rozvojová sezóna
Tomáš Kráľovič je v podobnej situácii ako Kmec, s tým rozdielom, že v zámorí ho čaká preimérová sezóna.
Po drafte, v ktorom si ho vybrali Lightning v treťom kole, zaujal na nováčikovskom kempe až natoľko, že okamžite dostal zmluvu.
Tampa má ale v prvom tíme veľkú kvalitu a posun Kráľoviča smerom hore bude veľkým prekvapením.
Prioritou pre mladého Slováka bude zvyknúť si na užšie klzisko, rýchlejšiu hru a celkovo odlišný štýl hokeja v AHL.
VIDEO: Rozhovor s Tomášom Kráľovičom
„Rozprával som sa s generálnym manažérom Lightning Julienom BriseBoisom. Dostal som od neho odozvu po nováčikovskom aj hlavnom kempe. Povedali mi, na čo mám pracovať cez sezónu,“ povedal pre denník Šport.
Že je pripravený o svoju šancu zabojovať, ukázal už v príprave. V jednom zo zápasov sa pustil do bitky aj s približne dvojmetrovým Michelom Myloserdnym z Nashvillu.
V úvodných troch zápasoch za Syracuse Crunch si pripísal aj premiérovú asistenciu.
Alex Čiernik, Lehigh Valley Phantoms
Vyhliadka: dlhšia cesta
„Bude to preňho ohromne dôležitý rok,“ predpovedal skaut z americkej juniorskej USHL Alexander Appleyard, keď Alex Čiernik na jar podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Philadelphiou.
Podpis prišiel trochu nečakane po nevýraznej sezóne. Čiernik ju začal vo fínskej Liige, kde za Lahti Pelicans nazbieral v 19 zápasoch tri body za gól a dve asistencie.
Neskôr sa presunul do Nybro v druhej najvyššej švédskej súťaži a v 21 dueloch pridal päť bodov (2+3).
Počas sezóny zároveň absolvoval debut v slovenskej seniorskej reprezentácii na Nemeckom pohári.
Appleyard pri Čiernikovi vyzdvihuje rýchlosť, zručnosti a bojovnosť, vďaka ktorým môže pomýšľať na NHL. V hierarchii útočníkov Flyers je však zatiaľ veľmi nízko.
V prvom rade sa preto potrebuje presadiť v Lehigh Valley, nájsť si stabilnú úlohu a ukázať svoju identitu. Ako hráč, ktorého silnou stránkou má byť ofenzíva, zároveň potrebuje začať pravidelnejšie bodovať.
Filip Mešár, Laval Rocket
Vyhliadka: dlhšia cesta
Tri nevydarené sezóny sprevádzané aj viacerými zraneniami znamenajú, že Filip Mešár sa od draftu v roku 2022 výrazne prepadol v hierarchii talentov Montrealu. Jeho pozícia aj budúcnosť v organizácii sú preto neisté.
Tretia sezóna v Lavale bude zároveň poslednou v jeho nováčikovskej zmluve a bude rozhodujúca.
Hlavným cieľom tentoraz nebude prebojovať sa do NHL, ale stabilizovať výkonnosť a ukázať svoje silné stránky.
„Ak mám byť úprimný, nemyslím si, že má v Montreale veľkú budúcnosť. V organizácii už majú veľa hráčov a on nie je typ, ktorý by zapadal do toho, kam sa tím posúva. Potrebujú byť väčší, silnejší, fyzickejší – a to nie je jeho hra,“ povedal v januári pre Sportnet montrealský novinár Stu Cowan.
Sebavedomie mu mohli zvýšiť posledné majstrovstvá sveta, na ktorých debutoval v seniorskej reprezentácii. V niektorých momentoch totiž ukázal záblesky geniality.
Juraj Pekarčík, Springfield Thunderbirds
Vyhliadka: v hre o NHL
Juraj Pekarčík má za sebou veľmi vydarenú prvú sezónu v AHL. Postupne si vybudoval stabilnú pozíciu v Springfielde, stal sa piatym najproduktívnejším hráčom tímu a pomohol Thunderbirds k prekvapivému postupu až do semifinále konferencie.
„Zo začiatku to bolo náročné. V prvom zápase som hneď v prvom striedaní dostal taký hit, že som si myslel, že tu končím a že ani nebudem hrávať.
Potom sa to však rozbehlo a už po druhom zápase som sa cítil veľmi komfortne,“ povedal v lete pre Sportnet.
V druhej sezóne už nebude iba zbierať skúsenosti. Očakáva sa od neho ďalší výkonnostný posun a väčšia úloha v ofenzíve Springfieldu.
Ak si udrží formu z minulého ročníka a v zostave St. Louis sa počas sezóny otvorí miesto, Pekarčík patrí medzi Slovákov, ktorí môžu reálne dostať prvú šancu v NHL.
Jakub Demek, Henderon Silver Knights
Vyhliadka: dlhšia cesta
Jakub Demek má za sebou mimoriadne náročnú sezónu. Pre opakované problémy s členkom odohral iba štyri zápasy a dvakrát musel podstúpiť operáciu.
Prvýkrát sa zranil už počas prípravy. Po niekoľkomesačnej pauze sa v januári vrátil do zostavy Hendersonu, no po štyroch dueloch si rovnaký členok zlomil opäť. Za posledný rok a pol ho mal zlomený celkovo trikrát.
Vegas mu napriek tomu dáva ďalšiu šancu. Demek vstupuje do posledného roka nováčikovskej zmluvy a jeho prioritou bude najmä zostať zdravý, vrátiť sa do pravidelného zápasového rytmu a znovu si vybudovať pozíciu v organizácii.
„Chcem si užívať hokej a hrať s radosťou. Pri zraneniach sa mi trochu zmenili hodnoty. Už na seba nechcem vytvárať zbytočný tlak z toho, že sa musím niekde dostať.
Chcem si hokej užívať a dokázať sám sebe, že na to mám a patrím tam, kde som. A možno aj vyššie,“ povedal pre Sportnet.
Oliver Okuliar, Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Vyhliadka: v hre o NHL
Oliver Okuliar sa do zámoria vrátil po výbornej sezóne vo Švédsku, kde so Skellefteou získal majstrovský titul.
Po jeho podpise s Pittsburghom uznávaný novinár Uffe Bodin napísal, že pre klub „je to neúspech“ a klub „stratil zlato v útoku“. Aj denník Expressen pripomenul, že hoci na severe Európy strávil iba jednu sezónu, zanechal výrazný dojem.
Okuliar však zo Švédska odchádzal najmä preto, aby opäť zabojoval o NHL. Pittsburgh mu ponúkol jednoročný dvojcestný kontrakt a hoci má veľmi slušné podmienky aj v AHL, prioritou zostáva prvý tím.
Jeho šancu ukázať sa v prípravnom kempe však zabrzdilo menšie zranenie slabín. S mužstvom absolvoval iba prvé dni kempu a pre problémy nemohol nastúpiť ani do jedného prípravného zápasu.
„Podľa kempu bolo ťažké určiť, kde patrím. Išiel som s nastavením, že ukážem, v čom som sa za rok v Európe zlepšil, ale niekedy sa stane toto a nejde to podľa predstáv. Zranenia patria k hokeju, nerobím z toho vedu,“ povedal.
Zranenie napokon nebolo vážne a Okuliar už stihol odohrať prvé dva zápasy za Wilkes-Barre/Scranton. Ak nadviaže na výkony zo Švédska, patrí medzi Slovákov, ktorí môžu počas sezóny reálne zabojovať o povolanie do NHL.
Maxim Štrbák, Rochester Americans
Vyhliadka: rozvojová sezóna
Maxima Štrbáka čaká prvá kompletná sezóna v AHL. Dva zápasy za Rochester si síce vyskúšal už na konci minulého ročníka, dovtedy však pôsobil na univerzite.
V Buffale s ním do budúcnosti počítajú, ale podobne ako pri Kráľovičovi bude jeho najbližšou úlohou najmä adaptácia na profesionálny hokej. Pomôcť v tom mu mohli aj seniorské MS, kde sa predstavil prvýkrát.
V AHL si potrebuje vybudovať stabilnú pozíciu, ustáliť výkonnosť a ukázať, že môže byť v najbližších rokoch reálnou súčasťou plánov Sabres.
Na NHL je zatiaľ skoro. Oveľa dôležitejšie bude, aby sa v AHL etabloval ako spoľahlivý obranca a postupne sa posúval v klubovej hierarchii.
Martin Mišiak, Rockford IceHogs
Vyhliadka: dlhšia cesta
„V Chicagu mi povedali, aby som prišiel na hlavný kemp nastavený tak, že idem niekomu zobrať robotu v NHL,“ vravel Martin Mišiak pre Sportnet počas prípravy na novú sezónu.
To sa mu napokon nepodarilo a Blackhawks ho už skôr poslali na farmu. V Rockforde ho čaká druhá sezóna v AHL.
V tej prvej sa musel postupne šplhať zostavou a práve tomu by sa chcel tentoraz vyhnúť. Od začiatku sezóny potrebuje ukázať väčšiu produktivitu, ktorá mu podľa vlastných slov pri inak dobrých výkonoch vlani chýbala.
Výhodou je, že Chicago stále prechádza prestavbou, takže pri vhodnej situácii sa môže miesto v NHL otvoriť. Skôr než začne reálne bojovať o povolanie, však Mišiak potrebuje nájsť stabilnú úlohu a identitu v AHL.
Samuel Hlavaj, Toronto Marlies
Vyhliadka: dlhšia cesta
Samuel Hlavaj začína tretiu sezónu v zámorí, prvú však v organizácii Toronta. Po dvoch rokoch v Iowe dostal od Maple Leafs jednoročný dvojcestný kontrakt a v kempe dokázal zaujať.
V príprave odchytal polovicu zápasu proti Montrealu, inkasoval dvakrát z 15 striel a pozitívny dojem urobil aj na trénera Jima Hillera.
„Zaujal ma. Nie som expert na brankárov, no hneď som sa pýtal ostatných, kde bol doteraz. Bol naozaj dobrý,“ povedal tréner.
Cesta do NHL však zostáva náročná. Toronto vstupuje do sezóny so Sergejom Bobrovským a Anthonym Stolarzom, pričom prvým brankárom na povolanie z farmy by mal byť Artur Achťamov. Hlavaj je tak momentálne približne štvorkou v klubovej hierarchii.
Konkurenciu ešte zvýšil príchod Elvisa Merzlikinsa. Lotyšský brankár je síce po operácii ramena dlhodobo zranený a jeho návrat sa očakáva až o niekoľko mesiacov, po uzdravení však môže Hlavajovu pozíciu ešte skomplikovať.
Šanca na NHL preto nie je vysoká a pravdepodobne by sa otvorila najmä pri zraneniach brankárov pred ním. Hlavaj musí predovšetkým podávať stabilné výkony v AHL a pokúsiť sa postupne prechytať Achťamova.
Za Toronto Marlies už odchytal prvý zápas sezóny. Inkasoval tri góly a jeho tím prehral 1:3.
Adam Gajan, Rockford IceHogs
Vyhliadka: rozvojová sezóna
Adam Gajan začal sezónu na súpiske Rockfordu v AHL, no po niekoľkých dňoch ho klub poslal o úroveň nižšie do Indy Fuel v ECHL.
Hoci má za sebou už veľké reprezentačné turnaje, ide o jeho prvú sezónu medzi profesionálmi. Chicago preto uprednostnilo pravidelné chytanie pred pozíciou náhradníka na farme.
V Rockforde by Gajan podľa portálu Chicago Hockey Now súperil s Drewom Commessom a Stanislavom Berezhným a pravdepodobne by bol až tretím brankárom. V ECHL by mal dostať podstatne väčší priestor.
„Je to múdre rozhodnutie vedenia Blackhawks,“ napísal autor Jack Bushman.
Pre Gajana tak nebude prioritou čo najrýchlejšie sa priblížiť k NHL, ale odchytať čo najviac zápasov, zvyknúť si na profesionálny hokej a postupne sa prepracovať späť do AHL.
Adam Sýkora, Hartford Wolf Pack
Vyhliadka: (bol) na prahu NHL
Adam Sýkora mal pred sezónou spomedzi Slovákov v AHL jednu z najlepších východiskových pozícií. Vlani odohral výborný ročník v Hartforde a výkony mu napokon otvorili aj dvere do NHL.
Za New York Rangers nastúpil v 11 zápasoch a nazbieral štyri body za tri góly a asistenciu. Ukázal, že jeho energický a agresívny štýl môže fungovať aj medzi najlepšími.
V prípravnom kempe však prišla katastrofálna správa. Sýkora utrpel vážne zranenie a podľa prvých prognóz bude mimo hry približne štyri až päť mesiacov, teda prakticky polovicu sezóny.
VIDEO: Súboj, pri ktorom sa zranil Adam Sýkora
Namiesto ďalšieho boja o stabilnejšie miesto v NHL ho tak čaká dlhá rehabilitácia. Po návrate bude najskôr potrebovať získať zápasový rytmus v Hartforde a znovu si vybudovať pozíciu, ktorú si vytvoril počas minulej sezóny.
Tabuľky AHL
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