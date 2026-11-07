VIDEO: Bodová noc Slovákov v zámorí, traja boli hviezdami. Goljer taký gól ešte v kariére nedal

Slovenský hokejový obranca Adam Goljer sa stal druhou hviezdou nočného zápasu kanadskej juniorskej OHL medzi Kingstonom a Oshawou.
VIDEO: Gól Goljera
Gólom a asistenciou prispel k triumfu svojho tímu 5:2, po bode za asistencie si pripísali aj jeho spoluhráči Alex Mišiak a Tomáš Pobežal.
V drese Windsoru skóroval Michal Svrček, ktorý sa tešil z víťazstva na ľade Ottawy 5:4. Adam Nemec zaznamenal asistenciu pri prehre Sudbury so Sault Ste. Marie 3:7.
Do štatistík si zapísal aj dva mínusové body, tri „mínusky“ mal jeho spoluhráč Ján Chovan.
Prvou hviezdou súboja WHL bol Samuel Karšay, ktorý strelil dva góly a pomohol Regine k víťazstvu nad Brandonom 3:2 po samostatných nájazdoch.
VIDEO: Karšay dáva druhý gól v zápase
Tobias Tomík zaznamenal dve asistencie a stal sa druhou hviezdou duelu, v ktorom Vancouver prehral s Tri-City 2:5. Matúš Lisý dvakrát bodoval (1+1) pri prehre Red Deer s Lethbridge 4:5 po nájazdoch.
V QMJHL prispel k výhre Rouyn-Noranda nad Gatineau 4:2 Andreas Straka, ktorý si pripísal asistenciu.