VIDEO: Bodová noc Slovákov v zámorí, traja boli hviezdami. Goljer taký gól ešte v kariére nedal

Adam Goljer oslavuje gól.
Adam Goljer oslavuje gól. (Autor: Facebook / Kingston Frontenacs﻿)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|7. nov 2026 o 09:23
ShareTweet0

Prvou hviezdou súboja WHL bol Samuel Karšay.

Slovenský hokejový obranca Adam Goljer sa stal druhou hviezdou nočného zápasu kanadskej juniorskej OHL medzi Kingstonom a Oshawou.

VIDEO: Gól Goljera

Gólom a asistenciou prispel k triumfu svojho tímu 5:2, po bode za asistencie si pripísali aj jeho spoluhráči Alex Mišiak a Tomáš Pobežal.

V drese Windsoru skóroval Michal Svrček, ktorý sa tešil z víťazstva na ľade Ottawy 5:4. Adam Nemec zaznamenal asistenciu pri prehre Sudbury so Sault Ste. Marie 3:7.

Do štatistík si zapísal aj dva mínusové body, tri „mínusky“ mal jeho spoluhráč Ján Chovan.

Prvou hviezdou súboja WHL bol Samuel Karšay, ktorý strelil dva góly a pomohol Regine k víťazstvu nad Brandonom 3:2 po samostatných nájazdoch.

VIDEO: Karšay dáva druhý gól v zápase

Tobias Tomík zaznamenal dve asistencie a stal sa druhou hviezdou duelu, v ktorom Vancouver prehral s Tri-City 2:5. Matúš Lisý dvakrát bodoval (1+1) pri prehre Red Deer s Lethbridge 4:5 po nájazdoch.

V QMJHL prispel k výhre Rouyn-Noranda nad Gatineau 4:2 Andreas Straka, ktorý si pripísal asistenciu.

OHL

    Adam Goljer oslavuje gól.
    Adam Goljer oslavuje gól.
    VIDEO: Bodová noc Slovákov v zámorí, traja boli hviezdami. Goljer taký gól ešte v kariére nedal
    dnes 09:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»OHL»VIDEO: Bodová noc Slovákov v zámorí, traja boli hviezdami. Goljer taký gól ešte v kariére nedal