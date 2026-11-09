V Kingstone bodovali všetci štyria Slováci, no na výhru to nestačilo. Nemec ťahá svoj tím

Adam Nemec.
Adam Nemec. (Autor: Facebook / Sudbury Wolves﻿)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|9. nov 2026 o 08:13
ShareTweet0

Matej Stankoven skóroval v druhom zápase v priebehu dvoch dní.

Štvorica slovenských hokejistov bodovala v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže OHL, no ich Kingston Frontenacs prehrali doma s Windsor Spitfires tesne 3:4. Adam Goljer, Robin Kuzma a Alex Mišiak skórovali a Tomáš Pobežal zaznamenal dve asistencie.

Posledný menovaný nazbieral v 18 dueloch prebiehajúcej sezóny už 23 bodov (5+18), Mišiak o jeden menej (9+13), Kuzma ich má na konte 17 (7+10) a Goljer 15 (7+8).

Z víťazstva sa tešil ich krajan Ján Chovan, ktorý zaznamenal dve asistencie a jeho Sudbury zdolalo Barrie Colts 6:3. Devätnásťročný útočník získal v 16 zápasoch rovnaký počet bodov (5+11).

V rovnakom stretnutí si jednu asistenciu pripísal aj Adam Nemec, pre ktorého to bol už 23. bod (6+17) v štrnástom zápase sezóny a je najproduktívnejší hráč svojho tímu.

Filip Kovalčík pomohol asistenciou k výhre Drummondville Voltigeurs v QMJHL na ľade Baie-Comeau Drakkar 8:4 a pripísal si trinásty bod v ročníku.

Matej Stankoven skóroval v druhom zápase v priebehu dvoch dní, no Brampton prehral v OHL na ľade Saginaw Spirit 4:6.

OHL

    Adam Nemec.
    Adam Nemec.
    V Kingstone bodovali všetci štyria Slováci, no na výhru to nestačilo. Nemec ťahá svoj tím
    dnes 08:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»OHL»V Kingstone bodovali všetci štyria Slováci, no na výhru to nestačilo. Nemec ťahá svoj tím