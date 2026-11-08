VIDEO: Trojica Slovákov sa blysla asistenciami. Stankoven strelil úvodný gól tímu

Slovenský hokejový útočník Tobias Tomík prispel tromi asistenciami k vysokej výhre Vancouveru Giants v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže WHL nad Moose Jaw Warriors 10:3.
V osemnástich dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral rovnaký počet bodov (5+13). Aj Timothy Kazda bodoval pri desaťgólovom triumfe svojho tímu.
Osemnásťročný útočník prihral na dva góly a Guelph Storm zdolal North Bay Battalion 10:6.
Matej Stankoven strelil úvodný gól Bramptonu Steelheads pri výhre na ľade Flintu Firebirds 5:4.
VIDEO: Gól Mateja Stankovena
Lucian Bernát si pripísal jednu asistenciu, no jeho Owen Sound Attack prehral s Kitchenerom Rangers 2:3 po predĺžení.