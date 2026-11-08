VIDEO: Trojica Slovákov sa blysla asistenciami. Stankoven strelil úvodný gól tímu

Tobias Tomík (13) sa raduje so spoluhráčom.
Tobias Tomík (13) sa raduje so spoluhráčom. (Autor: Facebook / Vancouver Giants)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|8. nov 2026 o 11:43
ShareTweet0

V osemnástich dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral rovnaký počet bodov.

Slovenský hokejový útočník Tobias Tomík prispel tromi asistenciami k vysokej výhre Vancouveru Giants v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže WHL nad Moose Jaw Warriors 10:3.

V osemnástich dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral rovnaký počet bodov (5+13). Aj Timothy Kazda bodoval pri desaťgólovom triumfe svojho tímu.

Osemnásťročný útočník prihral na dva góly a Guelph Storm zdolal North Bay Battalion 10:6.

Matej Stankoven strelil úvodný gól Bramptonu Steelheads pri výhre na ľade Flintu Firebirds 5:4.

VIDEO: Gól Mateja Stankovena

Lucian Bernát si pripísal jednu asistenciu, no jeho Owen Sound Attack prehral s Kitchenerom Rangers 2:3 po predĺžení.

WHL

    Tobias Tomík (13) sa raduje so spoluhráčom.
    Tobias Tomík (13) sa raduje so spoluhráčom.
    VIDEO: Trojica Slovákov sa blysla asistenciami. Stankoven strelil úvodný gól tímu
    dnes 11:43
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»WHL»VIDEO: Trojica Slovákov sa blysla asistenciami. Stankoven strelil úvodný gól tímu