Slovenský hokejista Michal Svrček zaznamenal asistenciu pri výhre Windsoru nad Peterborough (6:4) v zámorskej OHL.
Vo WHL sa darilo Tobiasovi Tomíkovi, ktorý si pripísal gól a dve asistencie pri výhre Vancouveru nad Prince George (4:3 pp). Jeho krajan Samuel Karšay mal asistenciu, no Regina prehrala s Kelownou 2:4.
Maroš Jedlička zaznamenal v noci na nedeľu asistenciu pri prehre Colorada s Grand Rapids (4:5 pp) v zámorskej AHL.
Dvadsaťštyriročný útočník si tak pripísal siedmy bod v sezóne (2+5). Okrem neho bolo v akcii ďalších sedem Slovákov, ktorí nebodovali.
Slovenský hokejista Jakub Dubravík zaznamenal gól a asistenciu pri výhre Des Moines nad Muskegonom (3:2) v zámorskej USHL. Presný zásah si pripísal v oslabení a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu.