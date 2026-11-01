Slováci žiarili v juniorských súťažiach. Viacero z nich bodovalo, presadili sa aj brankári

Slovenský hokejista Michal Svrček zaznamenal asistenciu v nižšej zámorskej súťaži OHL, ktorou dopomohol k výhre Windsoru Spitfires nad Owen Sound Attack 8:0.
V QMJHL skóroval útočník Andreas Straka pri triumfe Rouyn-Noranda Huskies nad Shawiniganom Cataractes 9:3.
Asistenciou sa prezentoval krídelník Oliver Ozogány, Saint John Sea Dogs zdolali Moncton Wildcats 3:1.
Na jeden gól prihrával aj útočník Samuel Šramatý, Quebec Remparts vyhrali nad Baie-Comeau Drakkar 6:1.
V USHL dopomohol 24 zákrokmi slovenský brankár Samuel Hrenák k triumfu Farga Force nad Sioux City Musketeers 6:4.
Za súpera sa gólovo presadil jeho krajan Dominik Bednár. Adam Novotný chytil 37 striel, ale Green Bay Gamblers prehral s Sioux Falls Stampede 3:4.
Prvý gól v aktuálnom ročníku zaznamenal v tejto súťaži Samuel Murin, Lincoln Stars však nestačilo na Omahu Lancers po výsledku 1:4.
Za Tri-City Storm sa asistenciou prezentovali Dominik Domonkos a Patrik Rusznyák, napokon zdolali Chicago Steel 4:1.