Výborná sezóna Žiaru nad Hronom sa skončila. Vicemajster základnej časti vypadol už vo štvrťfinále

Jakub Ručkay, tréner HK ‘95 Považská Bystrica: „Všetka česť súperom, bola to vyrovnaná séria, aj keď sme vyhrali 4:2, možno to mohlo dopadnúť aj inak. Všetka česť pred mojimi hráčmi, ktorí odohrali za 20 dní 11 zápasov. To už stojí psychické aj fyzické vypätie, ale poradili sme si, postupujeme ďalej a myslím si, že tímová partia, ktorá je v tomto mužstve má na to, aby spravila nejaké zázraky aj v sérii s Prešovom.“

Jerguš Bača, tréner HK Žiar nad Hronom: „Veľmi sme túžili po tom, aby sme sa na siedmy zápas ešte vrátili do Žiaru. Myslím si, že o dnešnom osude rozhodla druhá tretina, v ktorej sme spravili dve chyby vyplývajúce zo slabého dôrazu v predbránkovom priestore, kde odskočila Považská o dva góly. V tretej tretine sme stav síce ešte skorigovali a odvolali sme brankára, no ďalej to už bolo nad naše sily.“