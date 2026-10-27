Tím z hlavného mesta vyhral na ľade súpera. Čisté konto si udržal brankár Baroš

Tipos SHL - 13. kolo
HK '95 Považská Bystrica – HC TEBS Bratislava 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Góly: 17. Beták (R. Petráš, Pilát), 43. R. Petráš (Pilát, Beták), 60. R. Petráš.
Rozhodovali: Adamec, Jurčiak – Moravčík, Ševčík, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.
Považská Bystrica: Kaľavský – Omelka, L. Ďurkech, J. Ďurkech, Pišoja, Sluka, Zlocha, Synák – Rehák, Linet, Kubala – Melcher, Rojko, Antonov – Jurčák, Štefánik, Ligas – Belic, Pobežal, Galimov
TEBS Bratislava: Baroš – Petras, Štajnoch, Novajovský, Bereš, Luža, Král – Lušňák, S. Petráš, Jasenec – Lupták, Dej, Preisinger – Beták, R. Petráš, Pilát – Trebula, Potočka, Ürge
Hokejisti HC TEBS Bratislava vyhrali v utorkovom stretnutí 13. kola Tipos SHL na ľade HK '95 Považská Bystrica 3:0 a pripísali si štvrtú výhru z uplynulých piatich zápasov.
V tabuľke sa posunuli so ziskom 21 bodov na siedme miesto. Dvoma gólmi a asistenciou prispel k víťazstvu Richard Petráš, čisté konto si udržal brankár Samuel Baroš.
Považská Bystrica stále čaká na prvý trojbodový úspech v sezóne a s piatimi bodmi zostáva na poslednej 12. priečke.