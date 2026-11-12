Považská Bystrica zvládla zápas s osemnástkou. Na víťazstvo jej stačili dva góly

Hokejisti Považskej Bystrice
Hokejisti Považskej Bystrice (Autor: HK 95 Považská Bystrica )
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TASR|12. nov 2026 o 14:37
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Považania sú naďalej na dne tabuľky.

Tipos SHL - vložený zápas

HK '95 Považská Bystrica – JOJ Šport Slovensko 18 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 37. Kubala (Rehák, Štefánik), 54. Sluka (Linet, Čurlej). Rozhodovali: Lesay, Smrek - Bránik, Drblík, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 1103

P. Bystrica: Valent - Pišoja, Omelka, Gachulinec, Ďurkech, Zlocha, Sluka, Synák - Kubala, Štefánik, Rehák - Rojko, Linet, Galimov - Čurlej, Pobežal, Belic - Seiler, Melcher, Antonov

Slovensko U18: Havel - Škripec, Vasko, Hoďovský, Čongrády, Filip, Medvec, Klačanský - Kalousek, Mrva, Šiška - Žak, Kubis, Strnádel - Gonšor, Suja, Melichárek - Čop, Bulík, Ftáček

Hokejisti Považskej Bystrice zvíťazili vo štvrtkovom vloženom zápase Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL) nad tímom JOJ Šport Slovensko 18 2:0.

Naďalej však uzatvárajú tabuľku, keď v 16 dueloch získali 11 bodov.

Slovenská reprezentačná osemnástka, hrajúca v súťaži mimo poradia, odohrala deviate stretnutie a má na konte naďalej tri body.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hokejisti Považskej Bystrice
    Hokejisti Považskej Bystrice
    Považská Bystrica zvládla zápas s osemnástkou. Na víťazstvo jej stačili dva góly
    dnes 14:37
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