Považská Bystrica zvládla zápas s osemnástkou. Na víťazstvo jej stačili dva góly

Tipos SHL - vložený zápas
HK '95 Považská Bystrica – JOJ Šport Slovensko 18 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 37. Kubala (Rehák, Štefánik), 54. Sluka (Linet, Čurlej). Rozhodovali: Lesay, Smrek - Bránik, Drblík, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 1103
P. Bystrica: Valent - Pišoja, Omelka, Gachulinec, Ďurkech, Zlocha, Sluka, Synák - Kubala, Štefánik, Rehák - Rojko, Linet, Galimov - Čurlej, Pobežal, Belic - Seiler, Melcher, Antonov
Slovensko U18: Havel - Škripec, Vasko, Hoďovský, Čongrády, Filip, Medvec, Klačanský - Kalousek, Mrva, Šiška - Žak, Kubis, Strnádel - Gonšor, Suja, Melichárek - Čop, Bulík, Ftáček
Hokejisti Považskej Bystrice zvíťazili vo štvrtkovom vloženom zápase Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL) nad tímom JOJ Šport Slovensko 18 2:0.
Naďalej však uzatvárajú tabuľku, keď v 16 dueloch získali 11 bodov.
Slovenská reprezentačná osemnástka, hrajúca v súťaži mimo poradia, odohrala deviate stretnutie a má na konte naďalej tri body.