Odohral jeden z najlepších zápasov. Pospíšil skvelým výkonom potešil trénera

Slovenský hokejista Martin Pospíšil si vyslúžil veľkú pochvalu trénera Calgary Flames. Ryan Huska po víťazstve nad Minnesotou Wild 2:1 označil výkon slovenského útočníka za jeden z najlepších, aké v NHL predviedol.
Flames sa po zlom vstupe do sezóny herne aj výsledkovo zdvihli a zaznamenali tri víťazstva z posledných štyroch duelov.
Pospíšil v úspešnom zápase s Minnesotou, ktorá patrí k popredným tímom Západnej konferencie, rozdal štyri hity a hoci nebodoval, na ľade hýril aktivitou.
Strávil na ňom takmer 16 minút, zaznamenal dva strelecké pokusy, vyhral 47-percent vhadzovaní a tri a pol minúty odohral v oslabení. Jeden z najlepších tímov v presilovkách sa v početnej výhode v Calgary ani raz nepresadil.
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„Marty odohral jeden z najlepších, ak nie najlepší, zápas v kariére. Spravil veľa dobrých vecí, vrátane vynikajúcej hry v oslabení. Dokázal využiť svoju rýchlosť a fyzickú hru, hral tvrdo a bolo ho na ľade vidieť.
Takého výkony od neho čakáme a verím, že v tom bude pokračovať," povedal Huska na pozápasovej tlačovej konferencii. Pospíšil v deviatich dueloch tejto sezóny strelil jeden gól a pridal jednu asistenciu.
Tabuľky NHL
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