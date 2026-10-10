ONLINE: HK Poprad - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 10. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Poprad - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
10.10.2026 o 19:00
10. kolo
Poprad
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minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Dobrý večer, vítam vás pri sledovaní online prenosu zo zápasu Tipsport ligy medzi HK Poprad a HKM Zvolen. V rámci predohrávky 10. kola sa oba celky stretnú netradične v sobotu.
HK Poprad: Kamzíci uspeli v poslednom vystúpení na ľade Michaloviec, kde zvíťazili 2:0. Na konte majú 17 bodov, rovnako tak aj Košice a Žilina. Poprad je na základe skóre na piatom mieste. Na čele produktivity tímu je naďalej Adam Dvořák, ktorý má 12 kanadských bodov (6G, 6A).
HKM Zvolen: Rytieri sa v doterajšom priebehu sezóny snažia nájsť potrebnú stabilitu. Pred sobotným stretnutím odohrali náročný súboj s Košicami, s ktorými prehrali 1:4. V tabuľke im s deviatimi bodmi patrí desiate miesto. Jakub Kolenič je najproduktívnejším hráčom Zvolena s ôsmimi bodmi (4G, 4A).
HK Poprad: Kamzíci uspeli v poslednom vystúpení na ľade Michaloviec, kde zvíťazili 2:0. Na konte majú 17 bodov, rovnako tak aj Košice a Žilina. Poprad je na základe skóre na piatom mieste. Na čele produktivity tímu je naďalej Adam Dvořák, ktorý má 12 kanadských bodov (6G, 6A).
HKM Zvolen: Rytieri sa v doterajšom priebehu sezóny snažia nájsť potrebnú stabilitu. Pred sobotným stretnutím odohrali náročný súboj s Košicami, s ktorými prehrali 1:4. V tabuľke im s deviatimi bodmi patrí desiate miesto. Jakub Kolenič je najproduktívnejším hráčom Zvolena s ôsmimi bodmi (4G, 4A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.