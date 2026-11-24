Hokejisti HK Poprad a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 22. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 22. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
24.11.2026 o 17:30
22. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 22. kola Tipsport ligy, v ktorom sa proti sebe postavia HK Poprad a HK DUKLA Trenčín.
Poprad sa po 21 odohraných zápasoch nachádza na 1. mieste so ziskom 43 bodov a skóre 71:53. Kamzíci majú za sebou vydarené obdobie, keď z posledných piatich stretnutí trikrát zvíťazili. Najskôr prehrali na ľade Žiliny 3:4, následne zdolali Banskú Bystricu 2:1, no potom podľahli Liptovskému Mikulášu 0:4. Náladu si napravili vysokým víťazstvom nad Michalovcami 8:4 a naposledy triumfovali aj vo Zvolene 5:2.
Trenčín sa nachádza na 8. mieste s 31 bodmi a skóre 56:57. Dukla momentálne prežíva náročné obdobie a ťahá sériu piatich prehier za sebou. Postupne nestačila na Slovan Bratislava 3:5, Spišskú Novú Ves 2:3 po predĺžení, doma prehrala s Prešovom 3:4 po predĺžení, následne podľahla Nitre 2:3 a naposledy doma prehrala s Košicami 0:2. Trenčania tak budú chcieť pod Tatrami konečne zabrať a zastaviť nepriaznivú sériu.
Poprad sa po 21 odohraných zápasoch nachádza na 1. mieste so ziskom 43 bodov a skóre 71:53. Kamzíci majú za sebou vydarené obdobie, keď z posledných piatich stretnutí trikrát zvíťazili. Najskôr prehrali na ľade Žiliny 3:4, následne zdolali Banskú Bystricu 2:1, no potom podľahli Liptovskému Mikulášu 0:4. Náladu si napravili vysokým víťazstvom nad Michalovcami 8:4 a naposledy triumfovali aj vo Zvolene 5:2.
Trenčín sa nachádza na 8. mieste s 31 bodmi a skóre 56:57. Dukla momentálne prežíva náročné obdobie a ťahá sériu piatich prehier za sebou. Postupne nestačila na Slovan Bratislava 3:5, Spišskú Novú Ves 2:3 po predĺžení, doma prehrala s Prešovom 3:4 po predĺžení, následne podľahla Nitre 2:3 a naposledy doma prehrala s Košicami 0:2. Trenčania tak budú chcieť pod Tatrami konečne zabrať a zastaviť nepriaznivú sériu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.