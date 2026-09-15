ONLINE: HK Poprad - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (1. kolo)

HK Poprad - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola Tipsport ligy.
HK Poprad - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|15. sep 2026 o 14:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 1. kola Tipsport ligy: HK Poprad - HK Spišská Nová Ves.

Hokejisti HK Poprad a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 1. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 1. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
15.09.2026 o 17:00
1. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola Tipsport ligy.online
HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (1. kolo)
dnes 14:30
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