ONLINE: HK Poprad - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (1. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 1. kola Tipsport ligy.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 1. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
15.09.2026 o 17:00
1. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.