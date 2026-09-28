Slovanu nepomohli ani dva góly za šesť sekúnd. Bol to krásny zápas, povedal tréner Popradu

Na snímke vľavo hráč Peter Bjalončík (Poprad) sa teší z gólu po predĺžení v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava.
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Na snímke vľavo hráč Peter Bjalončík (Poprad) sa teší z gólu po predĺžení v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
SITA|28. sep 2026 o 09:46
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Kamzíci odpovedali na prehru 3:6 v Košiciach.

Hokejisti HK Poprad ukázali pri nedeľňajšom víťazstve 5:4 po predĺžení nad HC Slovan Bratislava psychickú odolnosť.

V tretej tretine inkasovali dva góly v priebehu iba šiestich sekúnd a stratili vedenie, napriek tomu dokázali vyrovnať a napokon rozhodli v presilovej hre v predĺžení.

Tréner Popradu Ladislav Čihák po zápase vyzdvihol najmä reakciu svojho mužstva na nepríjemný obrat Slovana.

Krásny zápas, uviedol tréner Čihák

„Bol to krásny zápas z oboch strán a my sme boli šťastnejší. Skvelá domáca kulisa, ľudia nás hnali a myslím si, že aj vďaka nim sme vyhrali. Tím je zatiaľ emočne silný,“ povedal Čihák pre oficiálny klubový web HK Poprad.

Domáci otvorili skóre v 7. minúte zásluhou Adama Dvořáka. Samuel Buček však 15 sekúnd pred koncom prvej tretiny využil presilovú hru a vyrovnal.

VIDEO: Zostrih zápasu Poprad - Slovan

Po bezgólovej druhej časti poslal Poprad v 43. minúte opäť do vedenia Markus Suchý. Potom však prišla mimoriadna šesťsekundová pasáž Slovana.

Najskôr vyrovnal Ryan O'Connor a prakticky okamžite po ďalšom vhadzovaní pridal svoj druhý gól Buček.

Čihák po bleskovom obrate súpera reagoval oddychovým časom. „Po dvoch góloch Slovana na 2:3 som to chcel oddychovým časom upokojiť, trošku tomu dať pauzu. Darilo sa nám pokračovať v našej hre a to ma teší,“ vysvetlil český tréner Popradu.

Domáci následne zásluhou Adama Cracknella vyrovnali na 3:3. Slovan sa ešte raz dostal do vedenia po góle Rydera Korczaka, no ani tretíkrát v zápase náskok neudržal.

Necelých šesť minút pred koncom riadneho hracieho času poslal duel do predĺženia Jakub Urbánek.

Fotogaléria zo zápasu HK Poprad - HC Slovan Bratislava (Tipsport liga - 5. kolo)
Na snímke vpravo hráč Adam Dvořák (Poprad) a Tomáš Marcinko (Slovan) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POX
Na snímke hore Bohumil Jank (Poprad) a Matej Kašlík (Slovan) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POX
Na snímke hokejisti Slovanu sa radujú v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POX
Na snímke vľavo brankár Július Hudáček (Poprad) a Matej Kašlík (Slovan) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POX
12 fotografií
Na snímke zľava hráč Popradu Adrián Valigura, hráč Slovanu Patrik Bačik a brankár Slovanu Julian Henri Miguel Junca v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POXNa snímke hráč Adam Dvořák (Poprad) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POXNa snímke vľavo hráč Tyler Coutler (Poprad) a Vojtech Zeleňák (Slovan) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POXNa snímke vľavo tréner Ladislav Čihák (Poprad) diskutuje s rozhodcom v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POXNa snímke hokejisti Popradu sa radujú v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POXNa snímke vľavo brankár Július Hudáček (Poprad) a Radovan Bondra (Slovan) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POXNa snímke uprostred Peter Kundrík (Poprad) pred brankárom Julianom Henrim Miguel Juncom (Slovan) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POXNa snímke vľavo hráč Alex Šotek (Poprad) a Vojtech Zeleňák (Slovan) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POX

Rozhodujúci moment prišiel až v jeho závere. Po vylúčení na strane Slovana dostal Poprad možnosť presilovej hry a Peter Bjalončík 15 sekúnd pred koncom predĺženia rozhodol o druhom bode pre domácich.

„Slovan má dobrých hráčov na oslabenia aj na buly, dobre to čítajú a je náročné to prekonať. Mali sme tam v presilovkách dobré momenty, verím, že nás to iba posunie,“ dodal Čihák.

Priklonilo sa to na stranu súpera v predĺžení

Slovan pritom počas stretnutia zvládol päť oslabení. Osudným sa mu stalo až šieste. „Bol to dobrý výkon mužstva.

Bolo to trošku otvorené z obidvoch strán, hore - dole, a priklonilo sa to na stranu súpera v predĺžení.

Chalani hrali výborne v oslabení, mali sme ich šesť, žiaľ, to posledné sa nám už nepodarilo ubrániť, ale taký je hokej a ideme ďalej,“ zhodnotil asistent trénera Slovana Tomáš Surový.

Jedným z hlavných strojcov popradského víťazstva bol Adam Dvořák. Český útočník otvoril skóre a pridal dve asistencie, vrátane prihrávky na Bjalončíkov víťazný gól.

Za najlepšieho hráča Slovana vyhlásili dvojgólového Bučeka. Poprad tak odpovedal na predchádzajúcu prehru 3:6 v Košiciach a v piatich doterajších zápasoch novej sezóny získal tri víťazstvá. Slovan si spod Tatier odviezol jeden bod.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke vľavo hráč Peter Bjalončík (Poprad) sa teší z gólu po predĺžení v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava.
Na snímke vľavo hráč Peter Bjalončík (Poprad) sa teší z gólu po predĺžení v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava.
Slovanu nepomohli ani dva góly za šesť sekúnd. Bol to krásny zápas, povedal tréner Popradu
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