Slovanu nepomohli ani dva góly za šesť sekúnd. Bol to krásny zápas, povedal tréner Popradu

Hokejisti HK Poprad ukázali pri nedeľňajšom víťazstve 5:4 po predĺžení nad HC Slovan Bratislava psychickú odolnosť.
V tretej tretine inkasovali dva góly v priebehu iba šiestich sekúnd a stratili vedenie, napriek tomu dokázali vyrovnať a napokon rozhodli v presilovej hre v predĺžení.
Tréner Popradu Ladislav Čihák po zápase vyzdvihol najmä reakciu svojho mužstva na nepríjemný obrat Slovana.
Krásny zápas, uviedol tréner Čihák
„Bol to krásny zápas z oboch strán a my sme boli šťastnejší. Skvelá domáca kulisa, ľudia nás hnali a myslím si, že aj vďaka nim sme vyhrali. Tím je zatiaľ emočne silný,“ povedal Čihák pre oficiálny klubový web HK Poprad.
Domáci otvorili skóre v 7. minúte zásluhou Adama Dvořáka. Samuel Buček však 15 sekúnd pred koncom prvej tretiny využil presilovú hru a vyrovnal.
VIDEO: Zostrih zápasu Poprad - Slovan
Po bezgólovej druhej časti poslal Poprad v 43. minúte opäť do vedenia Markus Suchý. Potom však prišla mimoriadna šesťsekundová pasáž Slovana.
Najskôr vyrovnal Ryan O'Connor a prakticky okamžite po ďalšom vhadzovaní pridal svoj druhý gól Buček.
Čihák po bleskovom obrate súpera reagoval oddychovým časom. „Po dvoch góloch Slovana na 2:3 som to chcel oddychovým časom upokojiť, trošku tomu dať pauzu. Darilo sa nám pokračovať v našej hre a to ma teší,“ vysvetlil český tréner Popradu.
Domáci následne zásluhou Adama Cracknella vyrovnali na 3:3. Slovan sa ešte raz dostal do vedenia po góle Rydera Korczaka, no ani tretíkrát v zápase náskok neudržal.
Necelých šesť minút pred koncom riadneho hracieho času poslal duel do predĺženia Jakub Urbánek.
Rozhodujúci moment prišiel až v jeho závere. Po vylúčení na strane Slovana dostal Poprad možnosť presilovej hry a Peter Bjalončík 15 sekúnd pred koncom predĺženia rozhodol o druhom bode pre domácich.
„Slovan má dobrých hráčov na oslabenia aj na buly, dobre to čítajú a je náročné to prekonať. Mali sme tam v presilovkách dobré momenty, verím, že nás to iba posunie,“ dodal Čihák.
Priklonilo sa to na stranu súpera v predĺžení
Slovan pritom počas stretnutia zvládol päť oslabení. Osudným sa mu stalo až šieste. „Bol to dobrý výkon mužstva.
Bolo to trošku otvorené z obidvoch strán, hore - dole, a priklonilo sa to na stranu súpera v predĺžení.
Chalani hrali výborne v oslabení, mali sme ich šesť, žiaľ, to posledné sa nám už nepodarilo ubrániť, ale taký je hokej a ideme ďalej,“ zhodnotil asistent trénera Slovana Tomáš Surový.
Jedným z hlavných strojcov popradského víťazstva bol Adam Dvořák. Český útočník otvoril skóre a pridal dve asistencie, vrátane prihrávky na Bjalončíkov víťazný gól.
Za najlepšieho hráča Slovana vyhlásili dvojgólového Bučeka. Poprad tak odpovedal na predchádzajúcu prehru 3:6 v Košiciach a v piatich doterajších zápasoch novej sezóny získal tri víťazstvá. Slovan si spod Tatier odviezol jeden bod.