Veľká reorganizácia vo vedení Popradu. Skončil výkonný aj športový riaditeľ

Výkonný riaditeľ HK Poprad Rastislav Bohunčák končí v tíme kamzíkov, oznámil klub na webe. Jeho agenda prechádza dočasne pod vedenie Petra Gurčíka.
Poprad ukončuje spolúprácu aj so športovým riaditeľom Júliusom Kovalom. Jeho odchod je podľa klubu súčasťou "širšej transformácie športového vedenia, ktorej cieľom je posilniť odborné zázemie".
V tejto súvislosti vzniká aj nový poradný orgán tzv. Správna rada HK Poprad.
"Správna rada bude slúžiť ako poradný hlas pri strategických otázkach a smerovaní športovej časti organizácie. Jej členmi sa stávajú Radoslav Suchý, Ivan Saloň a Martin Kuľha, pričom dvere do budúcna zostávajú otvorené aj pre ďalších bývalých hráčov s významným vzťahom ku HK Poprad.
Správna rada bude dočasne plniť funkciu športového manažmentu a pomôže s výberom športového riaditeľa," dopĺňa klub.
„Poprad ďakuje Rastislavovi Bohunčákovi aj Júliusovi Kovalovi za ich doterajšiu prácu a prínos. Počas ich pôsobenia HK Poprad dosiahol aj významný úspech - víťazstvo v základnej časti Tipos extraligy. Zmeny vnímame ako prirodzenú súčasť vývoja klubu.
Naším cieľom je zachovať stabilitu, posilniť športový rast a naďalej budovať HK Poprad ako moderný, profesionálne riadený hokejový klub s jasnou víziou a silnou väzbou na svojich fanúšikov.
Ďakujeme všetkým, ktorí stoja pri HK Poprad – hráčom, trénerom, partnerom a predovšetkým fanúšikom,“ uzavrel klub v stanovisku.