ONLINE: HK Poprad - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (13. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HC Prešov dnes hrajú zápas 13. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 13. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
23.10.2026 o 17:30
13. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Pekný piatkový podvečer všetkým hokejovým fanúšikom! V 13. kole Tipsport ligy sa proti sebe postavia HK Poprad a HC Prešov.
HK Poprad: Popradčania vstupujú do tohto zápasu s piatimi víťazstvami v rade. V poslednom stretnutí uspeli na ľade Spišskej Novej Vsi, kde zvíťazili 3:2. Nachádzajú na prvom mieste tabuľky so ziskom 26 bodov. Ofenzívnu produktivitu Kamzíkoc ťahá Adam Cracknell, ktorý má na konte 15 bodov za sedem gólov a osem asistencií.
HC Prešov: Prešovčania sa trápia a na víťazstvo stále čakajú. V poslednom zápase podľahli na domácom ľade Košiciam 1:4. Patrí im posledná, dvanásta priečka so ziskom troch bodov. Najproduktívnejším hráčom tímu je Darren Archibald, ktorý nazbieral 12 bodov za deväť gólov a tri asistencie.
HK Poprad: Popradčania vstupujú do tohto zápasu s piatimi víťazstvami v rade. V poslednom stretnutí uspeli na ľade Spišskej Novej Vsi, kde zvíťazili 3:2. Nachádzajú na prvom mieste tabuľky so ziskom 26 bodov. Ofenzívnu produktivitu Kamzíkoc ťahá Adam Cracknell, ktorý má na konte 15 bodov za sedem gólov a osem asistencií.
HC Prešov: Prešovčania sa trápia a na víťazstvo stále čakajú. V poslednom zápase podľahli na domácom ľade Košiciam 1:4. Patrí im posledná, dvanásta priečka so ziskom troch bodov. Najproduktívnejším hráčom tímu je Darren Archibald, ktorý nazbieral 12 bodov za deväť gólov a tri asistencie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.