V Česku odohral takmer 600 zápasov. Poprad získal z Třinca skúseného obrancu

Slovenský hokejový klub HK Poprad angažoval Čecha Bohumila Janka. S 33-ročným obrancom Třinca podpísal dvojročnú zmluvu.
Jank bude hrať v najvyššej slovenskej súťaži prvýkrát. Väčšinu kariéry strávil v Česku, kde odohral takmer 600 zápasov tamojšej extraligy.
„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo podpísať Bohumila Janka, ktorý má veľké skúsenosti z českej extraligy. Je to defenzívny typ obrancu a bude patriť medzi našich lídrov,“ uviedol športový manažér Richard Stehlík pre klubový web.
Jank mal s Třincom podpísaný kontrakt ešte na jeden rok, no napokon sa s ním dohodol na ukončení spolupráce. V ročníku 2025/2026 si zaň pripísal iba 19 štartov a časť sezóny strávil na hosťovaní v Českých Budějoviciach.
„V Česku nastala situácia, ktorú som musel riešiť. Oslovili ma Richard Stehlík a Ladislav Čihák, ktorých poznám dlhší čas. Keďže som v Poprade už pôsobil a mesto aj tunajšie prostredie dobre poznám, rozhodnutie bolo jednoduché a ponuku som prijal,“ konštatoval český obranca, ktorý obliekal dres Levu Poprad v sezóne 2011/2012 v KHL.