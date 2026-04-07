VIDEO: Passolt zopakoval blafák a bolo po všetkom. Zostrih tretieho zápasu Poprad - Nitra

Josh Passolt premieňa nájazd proti Popradu
Sportnet|7. apr 2026 o 22:09
Tretí zápas série rozhodli samostatné nájazdy.

Hokejisti Nitry uspeli v treťom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy na ľade Popradu, kde zvíťazili 3:2 po samostatných nájazdoch.

V sérii sa tak ujali vedenia 2:1. O ich triumfe rozhodol v rozstrele Josh Passolt. Štvrtý zápas je na programe v stredu 8. apríla o 17:30 h opäť pod Tatrami.

Domáci nastúpili aj s navrátilcami Lefebvrom a Vandasom. Úvodnú presilovku síce hostia nevyužili, no krátko nato využil chybu v strednom pásme Turanský, ktorý sa dostal do prečíslenia a otvoril skóre.

Poprad zvýšil aktivitu, ale svoje šance nepremenil, a tak sa dočkal až v 29. minúte, keď Nauš dorazil odrazený puk.

Vyrovnaný stav však netrval dlho, keďže o necelú minútu a pol vrátil hosťom vedenie Krištof po rýchlom protiútoku.

V tretej tretine mohol skórovať Jackson, no neuspel, a z následnej akcie sa presadil Bodák, ktorý vyrovnal na 2:2.

Predĺženie veľké príležitosti neprinieslo, keďže obe mužstvá sa sústredili najmä na defenzívu.

Rozhodnutie tak padlo až v samostatných nájazdoch – za Poprad skóroval iba Cracknell, zatiaľ čo za Nitru bol dvakrát úspešný Passolt a zabezpečil svojmu tímu dôležité víťazstvo.

Sklamaní hráči Popradu.
