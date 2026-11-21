Misia trénera Martina Hrnčára na striedačke hokejistov Michaloviec sa začala prehrou na ľade Popradu 4:8.
Jeho zverenci ťahali proti favoritovi za kratší koniec prakticky od začiatku, za jedno z mála pozitív považoval výkon v tretej tretine.
„Nedodržiavali sme herný systém. Táto prehra musí ísť nielen za mužstvom, ale aj za trénerom bez ohľadu na to, či je tam dva dni alebo dva roky,“ poznamenal Hrnčár.
Poprad hneď dominoval
Výsledky michalovského tímu v doterajšom priebehu sezóny sú za očakávaniami vedenia klubu, ktoré sa začiatkom novembra rozhodlo pre zmenu na trénerskom poste.
Po odchode Jakuba Ručakya nejaký čas trvalo, kým klub našiel nového hlavného kormidelníka.
Medzitým viedol mužstvo Marek Bartánus, no 16. novembra Dukla oznámila angažovanie 52-ročného Hrnčára.
Svojich nových zverencov prvýkrát viedol v piatkovom zápase 20. kola Tipsport ligy na ľade rozbehnutého Popradu.
Ten mal za sebou prehru v Liptovskom Mikuláši, po ktorej prišiel o pozíciu lídra tabuľky. Do Michaloviec sa zahryzol od úvodu a v prvej tretine dominoval herne aj gólovo - 4:1.
Rovnaké skóre mala aj druhá časť, po ktorej hosťom reálne hrozila dvojciferná prehra. Hráči Dukly napokon v záverečnej časti dvihli hlavy, vyhrali ju 2:0 a skorigovali na prijateľnejších 4:8.
VIDEO: Zostrih zápasu Poprad - Michalovce
Teší ich výhra v tretej tretine
Nič to však nezmenilo na tom, že výkonom zaostali za očakávaniami trénera. „Teší nás len výhra v tretej tretine, no je pravda, že súper tam trochu zvoľnil a spravil niekoľko chýb.
Musíme byť trpezliví a pracovať deň za dňom. Veľakrát je práca trénera viacročná, tím má mať dlhšie pokope, aby sa vytvorila jeho kostra. Žiaľ, dnes sme zažili akýsi herný kolaps.
Neviem, či sa hráči chceli ukázať, alebo v čom to bolo. Mali sme hrať disciplinovanejšie, trpezlivejšie a na rýchle brejky. Súperovi sme prihrali na päť gólov. Musíme však priznať, že Poprad ukázal vysokú kvalitu,“ poznamenal Hrnčár.
Pre skúseného kormidelníka išlo o návrat do extraligy v pozícii hlavného trénera po vyše troch rokoch. Odišiel z nej po sezóne 2022/2023.
Následne viedol v dvoch ročníkoch Frýdek-Místek v druhej najvyššej českej súťaži a v ročníku 2025/2026 pôsobil v Martine. V minulosti stál na extraligových striedačkách Nových Zámkov, Popradu i Liptovského Mikuláša.
„Návrat ma potešil. Som rád, že som späť v tomto kolotoči. Opäť sa stretávam s extraligovými tímami a s trénerskými kolegami a zároveň sa zoznámim s novými.
Čo sa týka cieľov, tak náš cieľ je umiestnenie do 10. miesta, pretože chceme hrať play off,“ poznamenal tréner michalovskej Dukly.
Zažil déja vu
Svoj debut v novom pôsobisku absolvoval v prostredí, ktoré bolo pre neho v minulosti domáce.
„Dnes som tu zažil déjà vu, ktoré mi pripomenulo situáciu, keď som v minulosti preberal tím Popradu.
Vtedy som bol tretí tréner tímu počas sezóny. Nastúpili sme na prvý zápas a dostali sme sedem gólov od Košíc (1:7),“ pripomenul Hrnčár duel z februára 2022.
Michalovský tím naďalej figuruje na 10. mieste tabuľky o bod pred jedenástym Zvolenom. V nedeľu 22. novembra privíta na domácom ľade Žilinu.
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Nastúpili s odhodlaním
Hokejisti HK Poprad sa piatkovým víťazstvom nad Michalovcami 8:4 vrátili na prvé miesto Tipsport ligy.
Svojím prvým hetrikom v slovenskej extralige im k tomu pomohol kanadský útočník Tyler Coulter.
„Dnes sme nastúpili s veľkým odhodlaním. V minulom zápase (prehra v L. Mikuláši 0:4) sme neboli dosť dobrí, takže je skvelé, že sme na to správne zareagovali,“ poznamenal Coulter.
Popradčania sú jediný tím, ktorí v prebiehajúcej sezóne neprehral v dvoch zápasoch po sebe a platí to aj po piatkovom 20. kole.
Ukázali poctivý výkon
„Kamzíci“ dominovali od úvodu, Adam Cracknell otvoril skóre už v 44. sekunde a do prvej prestávky domáci viedli 4:1.
Hernú pohodu potvrdili aj v druhej časti, ktorú vyhrali rovnakým skóre 4:1. Za stavu 8:2 si domáci diváci želali dvojciferný výsledok, no ďalšie góly už Poprad nepridal. Naopak, niekoľkými chybami dovolil súperovi skorigovať skóre.
Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2026/27
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Danick Martel
Spišská Nová Ves
19
10
17
27
-4
2.
Liam Pecararo
Slovan
19
9
18
27
+12
3.
Adam Cracknell
Poprad
20
9
14
23
+6
4.
Jaedon Descheneau
Trenčín
20
13
9
22
+2
5.
Adam Dvořák
Poprad
20
12
10
22
+11
„Začali sme veľmi dobre. Padli nám tam nejaké góly, ale nemôžeme byť spokojní s druhou polovicou zápasu. Musíme hrať zodpovednejšie a to najmä v zápasoch vonku, keďže doma nám to celkom vychádza,“ poznamenal obranca Boris Brincko, ktorý strelil svoj prvý gól v sezóne.
„Povzbudil ma a aj potešil, pretože konečne platil. Už mi predtým jeden neuznali, potom to zase niekto tečoval. Spoluhráči si ma už doberali.
Boli sme nabudení, pretože sme vedeli, že Michalovce sa budú chcieť ukázať pod novým trénerom. Ukázali sme poctivý výkon, lebo minulý zápas bola jedna katastrofa,“ uviedol Brincko.
Čakal sedem rokov
Aj Coultera tešilo, že Popradčania dali zabudnúť na prehru v predošlom zápase a po presvedčivom výkone sa vrátili na prvé miesto tabuľky.
„Keď hráme správnym spôsobom, tak sme úspešní. V prvých dvoch tretinách sme odviedli veľmi dobrú prácu, aby sme sa dostali do komfortnej situácie,“ poznamenal trojgólový hrdina večera.
Do streleckej listiny sa zapísal po štyroch zápasoch a celkovo strelil v predošlých trinástich zápasoch iba jeden gól.
Trojgólový zápis ho potešil a zaradil sa tým k spoluhráčom Adamom Cracknellovi a Dvořákovi, ktorí sa v prebiehajúcej sezóne takisto tešili z hetrikov.
„Je to príjemné, samozrejme. Ak sa nemýlim, je to asi sedem rokov, čo som naposledy strelil hetrik. Dnes to bol zábavný večer a teším sa, že máme späť našu formáciu s Dvořákom a Alexom Šotekom,“ povedal Coulter.