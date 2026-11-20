Hokejisti HK Poprad a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 20. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 20. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
20.11.2026 o 17:30
20. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 20. kola stretne HK Poprad a HK DUKLA Michalovce.
Poprad je aktuálne na 3. mieste so ziskom 37 bodov, keď sa prepadol z líderskej pozície. Môžu za to nevyrovnané výkony, keď z posledných šiestich duelov zaznamenali tri víťazstvá a dve prehry, vrátane poslednej porážky 0:4 s Liptovským Mikulášom.
Naopak Michalovce sú aktuálne na 10. mieste so ziskom 20 bodov, pričom sa po sérii prehier vrátili po prestávke dvoma víťazstvami. Najskôr zdolali Prešov tesne 4:3 po predĺžení, následne aj Nitru 2:1. V poslednom kole zaznamenali tesnú porážku 4:5 s Košicami.
Poprad je aktuálne na 3. mieste so ziskom 37 bodov, keď sa prepadol z líderskej pozície. Môžu za to nevyrovnané výkony, keď z posledných šiestich duelov zaznamenali tri víťazstvá a dve prehry, vrátane poslednej porážky 0:4 s Liptovským Mikulášom.
Naopak Michalovce sú aktuálne na 10. mieste so ziskom 20 bodov, pričom sa po sérii prehier vrátili po prestávke dvoma víťazstvami. Najskôr zdolali Prešov tesne 4:3 po predĺžení, následne aj Nitru 2:1. V poslednom kole zaznamenali tesnú porážku 4:5 s Košicami.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.