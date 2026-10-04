ONLINE: HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (8. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HK 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 8. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 8. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
04.10.2026 o 16:00
8. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 8. kola stretne HK Poprad a HK 32 Liptovský Mikuláš.
Hoci sa zdalo, že po víťazstvách so Slovanom Bratislava a Žilinou naberá forma Popradčanov na obrátkach, posledný zápas už tomu nenasvedčoval. Po hernom zlyhaní nestačili na Banskú Bystricu 0:4 a práve dnes sa pokúsia o nápravu.
Naopak Liptovský Mikuláš sa po úvodnej výhre síce prezentoval dvoma porážkami, aktuálne už ale ťahá sériu štyroch víťazstiev, keď si postupne poradil so Spišskou Novou Vsou, Prešovom, Nitrou a Košicami.
Hoci sa zdalo, že po víťazstvách so Slovanom Bratislava a Žilinou naberá forma Popradčanov na obrátkach, posledný zápas už tomu nenasvedčoval. Po hernom zlyhaní nestačili na Banskú Bystricu 0:4 a práve dnes sa pokúsia o nápravu.
Naopak Liptovský Mikuláš sa po úvodnej výhre síce prezentoval dvoma porážkami, aktuálne už ale ťahá sériu štyroch víťazstiev, keď si postupne poradil so Spišskou Novou Vsou, Prešovom, Nitrou a Košicami.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.