ONLINE: HK Poprad - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HC Košice dnes hrajú zápas 15. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 15. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
30.10.2026 o 17:30
15. kolo
Poprad
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Plánovaný
Košice
Prenos
Líder extraligovej tabuľky z Popradu bude čeliť Košiciam. Popradčania v sobotu prišli o obdivuhodnú šesťzápasovú víťaznú sériu, keď napriek jednogólovému vedeniu napokon prehrali na ľade Nitry výsledkom 1:4. Napriek tomu naďalej vedú poradie slovenských celkov s jednobodovým náskokom na druhú Žilinu a tretí Slovan Bratislava, ktorý má však odohraný o jeden zápas viac. Práve Slovan bol posledným súperom Košíc, ktoré v Bratislave prehrali 0:3. Zverenci trénera Daniela Cemana si víťazstvo naposledy pripísali ešte 17. októbra, keď vyhrali 4:1 v poslednom Prešove. V posledných šiestich vzájomných dueloch Popradu a Košíc platilo, že vždy vyhral domáci tím. Kým stretnutia v Košiciach, kde sa hrali posledné tri vzájomné duely, boli pomerne tesné (6:3, 3:1 a 2:0), v Poprade sa, obrazne povedané, nešetrilo nábojmi. Poprad v decembri 2025 porazil Košice najskôr 8:2 a o šesť dní neskôr 7:1.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu 15. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy. Proti sebe nastúpia HK Poprad a HC Košice. Zápas sa začne o 17:30.