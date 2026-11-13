ONLINE: HK Poprad - HC´05 TAM Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HC´05 TAM Banská Bystrica dnes hrajú zápas 18. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC´05 TAM Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 18. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
13.11.2026 o 17:30
18. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 18. kola stretne HK Poprad a HC 05 TAM Banská Bystrica.
Popradčania sa po reprezentačnej prestávke vrátili do ligy s tesnou porážkou, keď nestačili na domácu Žilinu 3:4. Ich posledný súper sa tak dostal do čela ligy, pričom Poprad okupuje 2. pozíciu, avšak s rovnakým počtom bodov, teda 34.
Na druhej strane bude stáť banskobystrické mužstvo, ktoré sa nachádza na 7. mieste so ziskom 27 bodov a po prestávke zvíťazilo na domácom ľade, keď si poradilo s Košicami presvedčivo 6:3.
Popradčania sa po reprezentačnej prestávke vrátili do ligy s tesnou porážkou, keď nestačili na domácu Žilinu 3:4. Ich posledný súper sa tak dostal do čela ligy, pričom Poprad okupuje 2. pozíciu, avšak s rovnakým počtom bodov, teda 34.
Na druhej strane bude stáť banskobystrické mužstvo, ktoré sa nachádza na 7. mieste so ziskom 27 bodov a po prestávke zvíťazilo na domácom ľade, keď si poradilo s Košicami presvedčivo 6:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.