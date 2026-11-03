Škandál v slovenskom hokeji. Polícia obvinila hráča druhej ligy z korupcie

Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PPZ) obvinil profesionálneho hokejistu z pokračovacieho prečinu športovej korupcie.
Hokejista mal ponúkať úplatky hráčom súperovho tímu s cieľom ovplyvniť výsledok zápasu druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. TASR o tom informoval hovorca PPZ Roman Hájek.
„Podľa doterajších zistení mal obvinený pred plánovaným stretnutím prostredníctvom mobilnej aplikácie kontaktovať dvoch hráčov súperovho tímu. Jednému z nich mal ponúknuť 3000 eur za to, aby svojím výkonom ovplyvnil zápas v prospech jeho mužstva,“ uviedol Hájek.
Druhému hráčovi, ktorý zastával aj funkciu kapitána a asistenta trénera, mal ponúknuť až 10 000 eur za to, že na zápas nenastúpi. Policajný hovorca dodal, že jeho neprítomnosťou chcel oslabiť súperovo mužstvo a zvýšiť šance svojho tímu na víťazstvo, ktoré mohlo pomôcť k jeho udržaniu sa v súťaži.
„Policajný zbor vyzýva športovcov, trénerov aj funkcionárov, aby akékoľvek ponuky úplatkov alebo pokusy o ovplyvňovanie športových výsledkov bezodkladne oznámili polícii,“ povedal Hájek.
Spolupráca športovej verejnosti je dôležitá pri odhaľovaní korupcie a ochrane férovosti športových súťaží