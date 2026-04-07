VIDEO: Charitatívný zápas sa zmenil na masívnu bitku. Pritom majú pomáhať a chrániť

Každoročný hokejový zápas medzi policajtami a hasičmi z amerického New Yorku sa zmenil z charitatívneho merania síl na masívnu bitku priamo na ľade pred prekvapenými divákmi.
Keď bol stav vyrovnaný 2:2, tak jeden z hasičov "zasypával" muža zákona päsťami, na čo sa pridali ďalší účastníci duelu.
Nasledovala brutálna mastenica medzi oboma tímami. Súboj neskôr pokračoval, ale pri poslednej siréne sa rozpútalo ďalšie násilie, keď sa na ľadovej ploche opäť do seba pustili "znepriatelené tábory".
Počas každoročného zberu peňazí na dobrú vec nie je nezvyčajné vidieť amatérskych hráčov, ktorí sú vďační za príležitosť hrať v historickom stretnutí. Ten sa konal už 52-krát.
"Chlapi vymeškávajú prácu, aktivity s rodinou a robia nadčasy. Zostávajú v práci tri dni vkuse, idú z hokeja späť do práce, spia v kancelárii či vo svojich autách na parkovisku," povedal kapitán policajtov George Antzoulis.
Nakoniec tohtoročný duel vyhrala polícia tesne 3:2.