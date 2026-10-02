Vulgárne skandovanie proti Nitre nezostalo bez následkov. Banská Bystrica dostala pokutu

Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal pokutou vo výške 300 eur účastníka Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica.
Dôvodom je nešportové správanie divákov v nedeľňajšom zápase 5. kola proti HK Nitra. Po prešetrení podnetu zo správy delegáta SZĽH, Senát uznal, že došlo k porušeniu čl. 76 odsek 1, písm. a, II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku.
A to tým, že v priebehu druhej tretiny, v čase 03:24 min. fanklub domáceho tímu vulgárne skandoval na adresu súpera. Informácie priniesol portál hockeyslovakia.sk.