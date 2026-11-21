Matthew Schaefer má iba 19 rokov, no už teraz patrí medzi najvýraznejších obrancov NHL.
Jednotka draftu 2025 má po 21 zápasoch novej sezóny 24 bodov a počas uplynulého týždňa strelila proti Columbusu svoj prvý hetrik v NHL.
„Možno príde čas, keď o ňom budeme hovoriť ako o najlepšom hráčovi na svete,“ zaznie v štvrtej epizóde podcastu Corski & Fenski.
Schaefer pritom zaujal už ako nováčik. V 82 zápasoch strelil 23 gólov, nazbieral 59 bodov a Calder Trophy pre najlepšieho nováčika získal jednomyseľne.
V aktuálnej sezóne pokračuje ešte výraznejším tempom. Nie je pritom iba ofenzívnym obrancom čakajúcim na strelu od modrej čiary. Je mimoriadne aktívny pri prenášaní puku, vstupoch do útočného pásma a často zakončuje z priestorov, ktoré sú typickejšie pre útočníkov.
„Je to veľmi jedinečný hráč."
Dokáže už ako tínedžer bojovať o Norris Trophy? Kam až môže jeho kariéra zájsť? A môže práve Schaefer dostať New York Islanders späť do play-off?
V 4. epizóde Corski & Fenski sa dozviete
- Čím je Matthew Schaefer výnimočný?
- Môže už ako 19-ročný bojovať o Norris Trophy?
- Kto patrí medzi najväčšie prekvapenia úvodu sezóny NHL?
- Prečo je Juraj Slafkovský zatiaľ sklamaním?
- Ktorý tím úplne dominuje pokročilým štatistikám?
Po približne štvrtine základnej časti prišiel čas aj na prvé hodnotenie sezóny.
Redaktori Sportnetu Martin Turčin a Samuel Grega si vybrali po tri najväčšie prekvapenia a sklamania.
Medzi pozitívne príbehy sa dostali napríklad Calgary, Cutter Gauthier či Nashville Predators. Nechýba ani Connor McDavid, ktorý sa po fantastickom začiatku pohybuje v tempe okolo hranice 200 bodov.
Na opačnej strane sa ocitli Los Angeles, Toronto Maple či Alexander Ovečkin. Medzi sklamania sa však dostal aj Juraj Slafkovský.
Slovenský útočník má po 23 zápasoch bilanciu 2+12 a po 30-gólovej minulej sezóne zatiaľ nenapĺňa rastúce očakávania. Jeho pokročilé čísla však naznačujú, že situácia nemusí byť taká zlá, ako vyzerá na prvý pohľad.
Na záver nechýba ani tradičná rubrika Corski & Fenski týždňa.
Tentoraz sa pozrieme na Carolinu Hurricanes, ktorá aktuálne patrí medzi najdominantnejšie tímy NHL nielen výsledkami, ale aj podľa pokročilých štatistík.
Vypočujte si štvrtú epizódu podcastu Corski & Fenski.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: