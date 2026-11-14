Bol by Slafkovský znova jednotka? Ak chce byť prínosný, musí hýbať nohami | Corski & Fenski #3

Juraj Slafkovský v minulej sezóne strelil 30 gólov. Teraz má po 19 zápasoch iba dva a na presný zásah čaká už desať duelov.
A sám vie, že niečo nie je v poriadku.
Po jednom z najlepších výkonov v sezóne otvorene priznal, že predtým podľa vlastných slov „hral na ho…“.
Keď mu novinár The Athletic Arpon Basu naznačil, že je na seba možno až príliš kritický, slovenský útočník odpovedal jednoducho:
„Nie. Som iba úprimný.“
V tretej epizóde podcastu Corski & Fenski sa Martin Turčin a Samuel Grega pozreli na to, čo sa za jeho pomalším štartom skutočne skrýva.
V 3. epizóde Corski & Fenski sa dozviete
- Prečo má Juraj Slafkovský po 19 zápasoch iba dva góly?
- Prečo Martin St. Louis pri jeho hre stále spomína pohyb nôh?
- Kto by bol dnes jednotkou draftu NHL 2022 a kam patria Slafkovský s Nemcom?
- Ktorí hráči z draftu 2022 najviac prekonali pôvodné očakávania?
- Ako dokáže Jesper Wallstedt chytať výrazne nad očakávanie a prečo prekvapujú brankári Edmontonu?
Problém totiž nie je iba v dvoch góloch, ale aj v stratách pukov. Podľa dát, ktoré v podcaste rozoberáme, ich má pri hre piatich proti piatim výrazne viac než v minulosti a ešte väčší rozdiel je v presilovkách. A k tomu sa pridáva aj mentálna stránka.
Tréner Martin St. Louis sa pri hodnotení Slafkovského stále vracia k jednej veci - pohybu.
Keď dobre korčuľuje, dokáže využívať svoju postavu, vyhrávať súboje a vytvárať priestor. Keď sa nehýbe, pribúdajú komplikované rozhodnutia aj straty pukov.
„Vie byť rýchly, má hokejové IQ a vie sa rýchlo rozhodovať. Momentálne to však niekedy nevidno,“ zaznie v podcaste.
Slafkovský sa dostal do centra pozornosti aj v druhej veľkej téme epizódy.
V roku 2022 si ho Montreal vybral z prvého miesta pred Šimonom Nemcom, Loganom Cooleym, Shaneom Wrightom či Cutterom Gauthierom. O štyri roky neskôr by však poradie vyzeralo úplne inak.
Redaktori Sportnetu preto zostavili vlastné re-drafty 2022.
Bol by Slafkovský aj po štyroch rokoch jednotkou draftu? Ak nie, kto by ho mohol nahradiť? A kde by nakoniec skončil Nemec?
Na záver nechýba ani tradičná štatistická rubrika Corski & Fenski týždňa.
Martin Turčin vytiahol čísla brankára Minnesoty Jespera Wallstedta, Samuel Grega zase upozornil na prekvapivé čísla brankárov Edmontonu.
Vypočujte si tretiu epizódu podcastu Corski & Fenski.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: