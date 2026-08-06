Pittsburgh prejavil Fínovi veľkú dôveru. Mladý útočník dostal až osemročnú zmluvu

Ville Koivunen (vľavo)
Ville Koivunen (vľavo) (Autor: TASR/AP)
TASR|6. aug 2026 o 18:28
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V NHL odohral doposiaľ len 47 zápasov.

Fínsky hokejista Ville Koivunen sa ako obmedzený voľný hráč dohodol s Pittsburghom Penguins na predĺžení zmluvy.

Dvadsaťtriročný útočník podpísal s klubom NHL osemročný kontrakt s platom štyri milióny dolárov za sezónu.

Penguins výrazne zainvestovali do Koivunena, hoci mladý fínsky krídelník odohral v NHL doposiaľ len 47 zápasov.

V minulom ročníku odohral za „tučniakov“ 39 stretnutí s bilanciou dva góly a päť asistencií, sezónu predtým si v ôsmich dueloch pripísal sedem asistencií.

Okrem toho nastupoval aj na farme vo Wilkes-Barre, kde v minulej sezóne v 34 zápasoch základnej časti AHL nazbieral 41 bodov (13+28) a v play off pomohol štyrmi gólmi a piatimi asistenciami v 15 dueloch k postupu tímu do konferenčného finále.

Penguins získali Koivunena v marci 2024 z Caroliny v rámci výmeny za Jakea Guentzela, pripomenula AP.

NHL

Ville Koivunen v drese Pittsburghu Penguins.
Ville Koivunen v drese Pittsburghu Penguins.
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