Pittsburgh prejavil Fínovi veľkú dôveru. Mladý útočník dostal až osemročnú zmluvu

Fínsky hokejista Ville Koivunen sa ako obmedzený voľný hráč dohodol s Pittsburghom Penguins na predĺžení zmluvy.
Dvadsaťtriročný útočník podpísal s klubom NHL osemročný kontrakt s platom štyri milióny dolárov za sezónu.
Penguins výrazne zainvestovali do Koivunena, hoci mladý fínsky krídelník odohral v NHL doposiaľ len 47 zápasov.
V minulom ročníku odohral za „tučniakov“ 39 stretnutí s bilanciou dva góly a päť asistencií, sezónu predtým si v ôsmich dueloch pripísal sedem asistencií.
Okrem toho nastupoval aj na farme vo Wilkes-Barre, kde v minulej sezóne v 34 zápasoch základnej časti AHL nazbieral 41 bodov (13+28) a v play off pomohol štyrmi gólmi a piatimi asistenciami v 15 dueloch k postupu tímu do konferenčného finále.
Penguins získali Koivunena v marci 2024 z Caroliny v rámci výmeny za Jakea Guentzela, pripomenula AP.