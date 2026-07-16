Koniec neistoty pred arbitrážou. Flyers sa dohodli s útočníkom na zmluve za 36,5 milióna

Trevor Zegras.
Trevor Zegras. (Autor: TASR/AP)
ČTK|16. júl 2026 o 07:38
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Flyers ukončili päťročné čakanie na play off aj vďaka jeho 67 bodom.

Hokejový útočník Trevor Zegras sa po životnej sezóne v NHL a pred plánovanou arbitrážou dohodol na štvorročnej zmluve s Philadelphiou.

Flyers uviedli, že s chráneným voľným hráčom podpísali kontrakt na 36,5 milióna dolárov.

Najlepšie akcie Trevora Zegrasa v sezóne 2025/26

Dvadsaťpäťročného Zegrasa vymenili do Philadelphie vlani v júni z Anaheimu.

Vo svojej prvej sezóne u Letcov zaznamenal kariérne maximá v góloch (26) a bodoch (67) a pomohol tímu s brankárom Danielom Vladom ukončiť päťročné obdobie bez play off.

S priemerným ročným platom 9,125 milióna dolárov bude Zegras najlepšie plateným hráčom klubu.

Novú dlhodobú zmluvu v júli získal tiež Vladár, ktorý sa Philadelphii upísal do roku 2032.

Bývalý juniorský majster sveta s USA Zegras vstúpil do NHL v roku 2021 v drese Anaheimu, ktorý si ho dva roky predtým vybral ako celkovo deviateho na drafte.

V elitnej súťaži odohral 349 zápasov a nazbieral 253 bodov (93 + 160). Vo svojej prvej kompletnej sezóne bol finalistom na zisk Calder Trophy pre nováčika roka.

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