Koniec neistoty pred arbitrážou. Flyers sa dohodli s útočníkom na zmluve za 36,5 milióna

Hokejový útočník Trevor Zegras sa po životnej sezóne v NHL a pred plánovanou arbitrážou dohodol na štvorročnej zmluve s Philadelphiou.
Flyers uviedli, že s chráneným voľným hráčom podpísali kontrakt na 36,5 milióna dolárov.
Najlepšie akcie Trevora Zegrasa v sezóne 2025/26
Dvadsaťpäťročného Zegrasa vymenili do Philadelphie vlani v júni z Anaheimu.
Vo svojej prvej sezóne u Letcov zaznamenal kariérne maximá v góloch (26) a bodoch (67) a pomohol tímu s brankárom Danielom Vladom ukončiť päťročné obdobie bez play off.
S priemerným ročným platom 9,125 milióna dolárov bude Zegras najlepšie plateným hráčom klubu.
Novú dlhodobú zmluvu v júli získal tiež Vladár, ktorý sa Philadelphii upísal do roku 2032.
Bývalý juniorský majster sveta s USA Zegras vstúpil do NHL v roku 2021 v drese Anaheimu, ktorý si ho dva roky predtým vybral ako celkovo deviateho na drafte.
V elitnej súťaži odohral 349 zápasov a nazbieral 253 bodov (93 + 160). Vo svojej prvej kompletnej sezóne bol finalistom na zisk Calder Trophy pre nováčika roka.