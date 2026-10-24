Čierna séria Anaheimu je minulosťou. Víťazné ťaženie sa naopak skončilo u Flyers

NHL - základná časť
Philadelphia Flyers - Anaheim Ducks 4:5 (2:0, 1:3, 1:2)
Góly: 14. Mičkov (Drysdale, Zegras), 16. Martone (Sanheim, Zegras), 36. Foerster (Seeler), 49. Mičkov (Martone, Coates) - 29. Carlsson (Gauthier), 34. Greer (Washe, Luneau), 37. Caulfield (Killorn, Luneau), 42. Luneau (Mitchell), 48. Sennecke (Carlsson, LaCombe)
Brankári: Woll - Dostál, strely na bránku: 32:26
Hokejisti Anaheimu Ducks zvíťazili na ľade Philadelphie Flyers 5:4 v sobotňajšom zápase NHL. Ukončili tým sériu piatich prehier, v ktorej nezískali ani bod.
Flyers, ktorí vstúpili do sezóny siedmimi prehrami, následne zvíťazili v troch zápasoch, no proti Ducks sa ich víťazné ťaženie skončilo.
Troma kanadskými bodmi sa na víťazstve hostí podieľal obranca Tristan Luneau (1+2).
VIDEO: Zostrih zápasu Philadelphia - Anaheim
Duel bol špeciálny pre viacerých hráčov, ktorí v minulosti obliekali dresy súpera, no najviac pre útočníka hostí Lea Carlssona.
Ten síce pôsobí v Anaheime celú kariéru, no počas leta prijal tzv. offer sheet ponuku z Philadelphie s ročným platom 18 miliónov dolárov. Ducks ju napokon vyrovnali a tak neprišli o 22-ročného útočníka.
Zároveň sa touto zmluvou odštartovalo obdobie vysokých kontraktov. Carlsson sa v zápase prezentoval gólom a asistenciou.
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