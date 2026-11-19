Slovenský hokejista Rayen Petrovický bude hosťovať z Třinca v Košiciach. V najvyššej slovenskej súťaži by mal dvadsaťštyriročný obranca pôsobiť do konca januára, líder českej extraligy si ho však v prípade potreby môže stiahnuť späť.
Oceliari o tom informovali na klubovom webe.
„Košice nás oslovili so záujmom o Rayena, pretože sa im zranili obrancovia. Dostane tam veľký priestor na ľade, mal by mať väčšiu úlohu, než by pravdepodobne mal u nás.
Zároveň sme sa dohodli, že v prípade potreby si ho budeme môcť kedykoľvek stiahnuť späť,“ uviedol športový riaditeľ Jan Peterek.
Do Třinca prišiel Petrovický počas rozbehnutej sezóny 10. októbra z Olomouca. V drese Oceliarov odvtedy nastúpil na šesť zápasov a pripísal si bod za asistenciu.
Svoju extraligovú bilanciu v tejto sezóne si vylepšil na 10 štartov a dva body (0+2). Okrem toho odohral aj päť zápasov za prvoligový Frýdek-Místek, v ktorého drese zaznamenal dve asistencie.
Syn súčasného trénera českobudějovického Motoru Róberta Petrovického, ktorý ešte v minulej sezóne viedol práve olomouckú striedačku, pôsobil v extralige v minulosti aj v drese Liberca.
Celkovo má v českej extralige na konte 69 zápasov a 14 bodov (2+12). V drese slovenskej reprezentácie nazbieral rodák zo švajčiarskej Bellinzony 28 štartov.
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