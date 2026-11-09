Hanbím sa za nášho ministra, vraví hviezda NHL. Podľa trénera je zakomplexovaný

České hokejistky na čele s asistentom trénera Ivo Mockom odsúdili nedeľňajšie slová ministra zahraničných vecí Petra Macinku.
Ten označil hokej za mužský šport a v súvislosti s rokovaním o štarte ruských hráčok na majstrovstvách sveta kategórie do 18 rokov uviedol, že "feministky" budú musieť prežiť akciu "bez ruských mužatiek".
Seniorské reprezentantky sa v nedeľu sústredili na večerný zápas proti Švajčiarsku, po jeho skončení hovorili s novinármi.
"Pán Macinka asi nevidel, čo za drinu za ženským športom stojí. Je to smutné a motivuje nás to ešte viac, aby sme ukázali, že reprezentujeme hrdo a že je to pre nás česť," povedala kapitánka tímu Aneta Tejralová serveru sport.cz.
Dlhoročná reprezentantka, ktorá sa podieľala na zisku dvoch bronzových medailí na MS, je výrazne podpísaná pod vzostupom českého ženského hokeja.
"Mala som pocit, že je to za nami, a asi sa to bude stále opakovať. Je to len na nás, ako to pojmeme. My budeme ďalej hrdo reprezentovať," uviedla 30-ročná obrankyňa.
Je zakomplexovaný
Kouč Mocek prišiel k reprezentácii spoločne s novým realizačným tímom pred sezónou, slová ministra Macinku ho prekvapili a zaskočili.
"Bol som prekvapený, ako sa na tom naše hráčky zasmiali. Takéto slovo, čo minister použil, môže povedať len niekto, kto je zakomplexovaný. A vôbec nevie nič o hokeji, zvlášť o tom ženskom," povedal Mocek a poukázal na úspechy všetkých vekových kategórií českého ženského hokeja.
"Výborne reprezentujú Českú republiku. Rozhodne lepšie ako niekto, kto použije takýto výraz.
Ja by som si želal, aby všetci ľudia mali možnosť vidieť, koľko práce a úsilia všetky naše hráčky a celkovo ženské športovkyne dávajú do športu. A čo pre to obetujú. Nezaslúžia si byť vôbec ponižované takýmito výrazmi, "dodal Mocek.
Niektoré hráčky sa k situácii vyjadrili po zápase na svojich sociálnych sieťach. Útočníčka Kristína Kaltounková, ktorá bola prvou Európankou draftovanou ako číslo 1 do elitnej zámorskej súťaže PWHL, zdôraznila, že šport je pre všetkých.
"Ako hrdá Češka a hokejistka viem, čo všetko môže hokej človeku dať. Mne osobne priniesol pocit prijatia, priateľstva, zázemia a príležitosti, o ktorých som ako malé dievča mohla len snívať," uviedla Kaltounková na sieti X a pridala odkaz všetkým malým hráčom a hráčkam, ktorí snívajú o tom, že raz budú reprezentovať.
"Máte v tomto športe svoje miesto. Ste vítaní a vaše sny majú rovnakú hodnotu ako sny kohokoľvek iného. Nikdy nedovoľte nikomu, aby vás presvedčil o opaku. Šport je pre všetkých," dodala hviezdna útočníčka.
Hokejistky podporili aj hráči z NHL
Hokejistky, nielen české, podporili aj elitní českí hokejisti Martin Nečas, Adam Klapka alebo Lukáš Dostál.
"Ako toto môže niekto povedať? " čudoval sa na instagrame útočník Nečas a všetko doplnil zvráteným emotikonom.
"Hokej nie je mužský šport. Hokej je šport pre všetkých, rovnako ako každý iný šport. Nenechajte sa odradiť predsudkami a obmedzeným myslením druhých. Absolútne nechápem, ako môže človek v takej významnej funkcii verejne prenášať podobné výroky.
Takéto slová jednoznačne odsudzujem a hanbím sa, že nás takýto človek reprezentuje ako minister zahraničia," uviedol Dostál.