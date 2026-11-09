Dal som si vlastný gól, kajá sa český minister. Za výroky o Ruskách sa ospravedlnil

Minister zahraničných vecí Petr Macinka sa ospravedlnil za svoje výroky, v ktorých označil hokej za mužský šport a v súvislosti s rokovaním o štarte ruských hráčok na majstrovstvá sveta kategórie do 18 rokov uviedol, že "feministky" budú musieť prežiť akciu "bez ruských mužatiek".
Macinka dnes po rokovaní vlády uznal, že jeho vyjadrenie bolo veľmi nevhodné a povedal, že ho to mrzí.
Dodal, že dnes telefonoval s generálnou manažérkou českého ženského národného hokejového tímu, aby sa hokejistkám ospravedlnil.
"Síce som teda hovoril o ruských hokejistkách, nie o českých, ale to je myslím v tejto chvíli úplne jedno. Vidím, ako tá následná interpretácia mojich výrokov zasiahla celý český ženský ľadový hokej a tiež celý športový svet. Musím povedať, že ma to naozaj mrzí a je mi to naozaj ľúto, "povedal.
Uviedol tiež, že dnes telefonoval s generálnou manažérkou českého národného hokejového tímu, aby sa hokejistkám ospravedlnil.
"Zastihol som ich práve pred tréningom v Dánsku na hokejových majstrovstvách sveta. Takže po tom, čo ja som si dal vlastný gól do vlastnej bránky, tak dúfam teraz budeme všetci držať palce, aby všetky tie ostatné góly už padali iba do bránok súperiek našich hokejistiek," dodal.
Minister cez víkend v relácii CNN Prima News Partie povedal, že sa tento týždeň kvôli potenciálnemu štartu ruských hokejistiek na majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov v Ostrave stretne s vedením českého hokeja. Nevie si predstaviť štart ruských reprezentantiek v ČR.
Pripomenul, že Česko nevydáva ruským športovcom víza. Dnes po vláde Macinka zopakoval, že sa s vedením českého hokeja stretne okrem iného spoločne s ministrom pre šport Borisom Šťastným. Stretnutie by sa malo konať v nasledujúcich dňoch, termín ešte nie je, dodal.
Šťastný dnes ráno povedal, že štát má dosť právnych nástrojov, ako predísť štartu ruských hokejistiek v Ostrave. Ak by mali prísť z inej krajiny schengenského priestoru, záležitosť by riešilo ministerstvo vnútra, uviedol pri príchode na zasadnutie kabinetu.
Členovia vlády v uplynulom týždni označili rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu o okamžitom návrate Ruska do medzinárodných turnajov za nešťastné.
Opozícia hovorí o možnosti povýšenia nariadenia vlády ohľadom víz pre ruských športovcov na úroveň zákona.