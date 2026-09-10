Český hokej sa búri proti šéfovi Pardubíc. Poškodzuje meno extraligy, tvrdia kluby

Majiteľ českého majstra z Pardubíc Petr Dědek, ktorého spoločnosť Relmost sa snaží získať marketingové práva na českú hokejovú extraligu od sezóny 2032/33, podľa ostatných klubov poškodzuje dobré meno súťaže.
Asociácia profesionálnych klubov ľadového hokeja (APK LH) to uviedla v tlačovej správe po stredajšom valnom zhromaždení.
"Toto nemôže prejsť. Kroky Petra Dědka poškodzujú meno APK LH práve v situácii, keď sa chystáme na jeden z najvýznamnejších krokov v histórii spoločného obchodovania marketingových práv extraligy," povedal prezident APK LH a generálny manažér Mladej Boleslavi Jan Tůma.
Spoločnosť Relmost podľa asociácie na prelome týždňa oslovila hokejový zväz s ďalšou ponukou na odkúpenie kompletného balíka extraligových práv od roku 2032.
Ako jeden z princípov budúcej spolupráce uvádza koncentráciu marketingových práv a riadenie extraligy v hokejovom zväze, čo podľa asociácie klubov predbieha vypovedanie dlhodobej zmluvy o riadení extraligy zo strany zväzu.
Podľa súčasnej dohody môžu extraligu kluby samy riadiť práve do roku 2032.
"Ak má asociácia fungovať ako spoločná platforma štrnástich klubov, musí byť schopná chrániť rozhodnutia svojich orgánov i spoločné záujmy svojich členov," uviedol riaditeľ súťaže Martin Loukota.
Predstavenstvo asociácie bolo poverené prípravou ďalšieho postupu voči Dynamu Pardubice v súlade so stanovami a disciplinárnym poriadkom.
Kluby na začiatku augusta rozhodli o tom, že marketingové práva na extraligu sa od sezóny 2028/29 budú predávať formou takzvaných balíkov a odmietli ponuku Relmostu na odkúpenie kompletných práv.
"Posledné roky som extraligu sledoval skôr pomaly. Dnes som členom APK a preto ma mrzí a je nešťastné, keď jeden z nás neustále búra to, čo sa snažíme spoločne budovať.
Model balíčkov dáva klubom kontrolu nad vlastným produktom, a to je hodnota, ktorú nemožno prebiť jedným číslom na papieri, "uviedol predseda predstavenstva Litvínova Jiří Šlégr.