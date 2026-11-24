„Ako môže byť moja krajina v jednej posteli s Ruskom? Je to hanebné,“ vyhlásil bývalý slovenský hokejista Peter Šťastný v rozhovore pre kanadský denník Le Journal de Québec.
Člen Hokejovej siene slávy sa v piatok 20. novembra zúčastnil na benefičnom galavečere v Montreale.
Podujatie s názvom Ples desiatky (Bal du numéro 10) organizovala nadácia nemocničného centra CHUM na podporu fondu Guya Lafleura, legendárneho útočníka Canadiens.
Šťastný počas podujatia poskytol rozhovor, v ktorom ostro kritizoval postoj Slovenska k možnému návratu ruských hokejistov do medzinárodných súťaží.
Bývalý europoslanec sa kriticky vyjadril aj na adresu premiéra Roberta Fica, ktorého označil za „bývalého komunistu ničiaceho vlastnú krajinu a stojaceho na strane ruskej agresie."
Kritika zväzu aj Šatana
Šťastný v rozhovore reagoval aj na rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) o návrate Ruska do medzinárodných súťaží.
Na verdikt okamžite odpovedali viaceré európske hokejové federácie. Česko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko či Lotyšsko ohlásili bojkot a s Ruskom odmietajú hrať na MS v hokeji.
Kanadská vláda dokonca zakázala vstup ruským reprezentantom na územie krajiny a preto ich IIHF vyradila z juniorských majstrovstiev sveta, ktoré sa konajú už koncom decembra v mestách Red Deer a Edmonton.
Slovenský zväz ľadového hokeja zaujal zdržanlivejší postoj. V oficiálnom stanovisku uviedol, že rozhodnutie medzinárodných orgánov rešpektuje a bude čakať na ďalší postup Rady IIHF.
SZĽH sa teda proti návratu Ruska jednoznačne nevymedzil, ale ani výslovne neoznámil, že jeho návrat podporuje.
Neskôr tiež odmietol medializované tvrdenia, podľa ktorých mal súhlasiť s upraveným rozpisom juniorských majstrovstiev sveta s ruskou účasťou.
Práve takýto postoj Slovenska však Šťastný kritizuje. Podľa neho je to „hanebné" a „neodpustiteľné".
Tvrdými slovami sa vyjadril aj na adresu prezidenta SZĽH Miroslava Šatana. Pripomenul, že súčasného šéfa slovenského hokeja pozná ešte z jeho hráčskych začiatkov v NHL aj zo slovenskej reprezentácie, kde spolu odohrali dva turnaje - ZOH 1994 v Lillehammeri a MS v hokeji B divízie 1995.
„Je mi z toho smutno a hnevá ma to,“ povedal Šťastný.
Podľa bývalého útočníka nemožno ospravedlňovať ruskú agresiu voči Ukrajine.
Pripomenul, že vojna si vyžiadala tisíce obetí a množstvo ďalších ľudí bude s jej následkami žiť do konca života.
Šťastný vyjadril nádej, že slovenskí predstavitelia svoj postoj prehodnotia. „Svet musí zostať jednotný a povedať nie účasti Rusov na medzinárodných podujatiach,“ dodal Šťastný.
Zároveň ocenil rozhodnutie kanadskej vlády, ktorá neumožnila ruským juniorom účasť na blížiacich sa majstrovstvách sveta do 20 rokov.
Práve tento turnaj mal byť prvým, na ktorom by sa Rusi po takmer piatich rokoch opäť predstavili.
IIHF však 15. novembra potvrdila, že šampionát sa uskutoční bez nich. Dôvodom sú obmedzenia kanadskej vlády, ktoré neumožňujú ruskej reprezentácii vstup do krajiny a účasť na turnaji.
Pre Slafkovského má dve rady
Šťastný sa počas krátkeho rozhovoru vyjadril aj k výkonom Juraja Slafkovského, ktorý v aktuálnej sezóne NHL zaostáva za očakávaniami.
Dvadsaťdvaročný útočník má po 25 zápasoch na konte 14 bodov za dva góly a 12 asistencií. V predchádzajúcom ročníku pritom strelil 30 gólov a nazbieral 73 bodov.
Slafkovský sa strelecky presadil naposledy 20. októbra proti San Jose. Odvtedy neskóroval v 16 zápasoch a v posledných týždňoch sa trápi aj herne.
Šťastný však nevidí dôvod na paniku.
„Vývoj nie je priamočiary. Sú vzostupy aj pády,“ pripomenul bývalý útočník, ktorý počas kariéry zažíval podobné obdobia. „Niekedy by som sa aj sám poslal na farmu,“ priznal.
Podľa Šťastného si hráč väčšinou sám uvedomuje, keď jeho výkony nie sú dostatočné. Pripomenul aj vlastnú skúsenosť s trénerom Michelom Bergeronom, ktorý mu nemusel hovoriť, že sa musí zlepšiť.
Po stopách bratov Šťastných
Reportéri Sportnetu sa vydali do kanadského Quebec City po stopách bratov Mariána, Petra a Antona Šťastných, ktorí sa po úteku z komunistami ovládaného Československa stali hviezdami zámorskej NHL.
Príbeh slávneho hokejového tria ožíva v spomienkach ľudí, ktorí s nimi intenzívne prežívali víťazstvá aj prehry. Sportnet vyspovedal fanúšikov niekdajšieho tímu Quebec Nordiques, novinárov, trénera, či prezidenta klubu a navštívil aj unikátne súkromné múzeum venované tomuto klubu.
Celú sériu článkov o bratoch Šťastných nájdete tu.
„Nikto mi nikdy nemusel hovoriť, že musím byť lepší. Mohol sa o to pokúsiť, ale aj tak by som ho nepočúval. Bolo na mne, aby som našiel spôsob, ako sa zlepšiť,“ pokračoval.
„Slafkovského podľa neho netreba hodnotiť iba podľa počtu strelených gólov. Stále je veľmi mladý, vytvára si príležitosti a dokáže byť pre mužstvo užitočný.
Nemyslím si, že sa trápi. Skôr si myslím, že sú naňho kladené veľké očakávania a že sám na seba vytvára veľký tlak.“
Šťastný verí, že na zlepšenie produktivity môže stačiť niekoľko vydarených zakončení. Rozdiel medzi gólom a neúspešným pokusom býva podľa neho niekedy iba otázkou milimetrov.
Na hre slovenského útočníka oceňuje bojovnosť, schopnosť dostať sa pred bránku aj rýchlosť jeho strely.
A aké rady by mu dal?
„Mal by sa ešte viac zapájať do hry a využívať svoju postavu a fyzické prednosti. Zároveň by mal svoju hru zjednodušiť. Niekedy platí, že čím viac sa snažíte, tým viac si veci komplikujete.
Keď rýchlo odohráte puk, rýchlo sa vám aj vráti, najmä ak máte v útoku takých výnimočných spoluhráčov, akými sú Cole Caufield a Nick Suzuki,“ uzavrel Šťastný.