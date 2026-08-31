Chárova rozlúčka očarila aj zámorie. Hráčsky manažér: Účasť potvrdili hráči takmer okamžite

Exhibičný hokejový zápas, v ktorom dal Zdeno Chára definitívnu bodku za hráčskou kariérou, zaujal svojím hviezdnym obsadením aj zámorské médiá.
Organizáciu „Zee‘s Final Shift“ (Zdenove posledné striedanie) mal pod palcom hráčsky manažér Peter Neveriš, ktorý pre TASR odhalil zákulisie nevšednej akcie.
Predbežne máme veľmi dobré ohlasy
Tá sa pre neho skončila po tom, čo odletel posledný z hráčov - Tomáš Kaberle. „Teraz máme čas sadnúť si s Milanom Bergerom a celým organizačným tímom, ako aj s našimi partnermi a zhodnotiť to.
Predbežne však máme veľmi dobré ohlasy zo všetkých strán, z ktorých sa tešíme,“ netajil Neveriš.
Zápas bol oslavou kariéry Zdena Cháru, ktorý ju ukončil po sezóne 2021/2022 a napokon sa rozhodol ísť do podobného projektu ako Marián Hossa, ktorý mal v Trenčíne podobný zápas v roku 2023.
Chára si takisto pozval plejádu hokejových hviezd, s ktorými hral na klubovej úrovni i v reprezentácii.
Nechýbali Jaromír Jágr, Patrice Bergeron, Ray Bourque, Anže Kopitar, David Pastrňák či český futbalový brankár Petr Čech.
Mnohí hráči prileteli zo zámoria a Chára im pripravil pestrý program - večera na hrade, golf či cyklistika. Vrcholom bol piatkový zápas na trenčianskom štadióne Pavla Demitru, v ktorom sa stretli tímy Bostonu a výberu sveta.
Počas neho nastalo viacero emotívnych momentov, napríklad slzy v očiach samotného Cháru, keď zaplnený štadión v závere druhej tretiny tlieskal na počesť jeho nedávno zosnulého otca Zdenka.
Nezabudnuteľným sa stal odchod
„Ja som v tom zápase intenzívne prežíval niekoľko momentov. Prvým bolo úvodné video na kocke a hneď za tým príchod Zdena a moment, keď pobozkal svojich synov.
Samozrejme nezabudnuteľným sa stal odchod, keď si vyzul korčule a v sprievode synov odišiel z ľadu.
To sme mali naplánované a napriek tomu, že sme o tom vedeli, tak nás to zasiahlo a bola to emotívne silná bodka,“ poznamenal Peter Neveriš.
Organizačný tím si dal záležať na detailoch. „Dlho sme ľuďom hovorili, že nejde iba o zápas, ale aj o fan zónu pred zápasom, o súťaže v nej, no najmä aj o šou, ktorú pripravujeme priamo na štadióne.
Aj preto sme sa rozhodli použiť špeciálne svietiace náramky, ktoré spravili dojem aj na hráčov,“ povedal Neveriš.
Spomínané náramky, ktoré mali diváci na rukách, ovládala réžia, takže dokázali svietiť synchronizovane v reálnom čase.
Diváci sa podieľali aj na charitatívnom podtóne
„Inšpirovali sme sa koncertom Coldplay. Nebola to lacná záležitosť, ale podarilo sa to. Vždy, keď robíme podobné akcie, ako napríklad päť osláv zisku Stanleyho pohára či rozlúčku Mariána Hossu, sa snažíme divákom priniesť niečo nové - niečo trendy, čo im nechá zážitok.
Zároveň sme mysleli aj na dobrú vec a diváci sa svojím vstupným podieľali aj na charitatívnom podtóne súťaží Zee’s Hardest Shot (Zdenova najtvrdšia strela), súťaž s tenisovými loptičkami, či záverečné samostatné nájazdy." priznal Neveriš.
Zorganizovať zápas, na ktorý prišli okrem slovenských a českých hokejových hviezd aj kanadské legendy Bourque, Bergeron či Mark Recchi nebolo jednoduché.
Fotografie a videá z neho neskôr zdieľali aj oficiálne účty zámorskej NHL i klubu Boston Bruins, ktorý mal v Trenčíne početné zastúpenie.
Zámorskí fanúšikovia vyjadrili v komentároch obdiv k zostave, ktorá sa zišla pod Čákovým hradom.
Ja som mal dobrú skúsenosť z Hossovej rozlúčky
Neveriš priznal aj drobné úskalia komunikácie s hráčmi: „Účasť nám potvrdili takmer okamžite, ale keď sme s nimi začali ďalšiu komunikáciu, išlo to ako v lete na saniach.
Dostať od nich odpovede nebolo jednoduché už len pri takých základných informáciách, ako sú mesto, z ktorého poletia.
My sme detailisti a záležalo nám na tom, aby všetci hráči mali jednotné prilby, rukavice i hokejové nohavice. Preto sme v predstihu zisťovali, či majú všetko vo farbách, aké potrebujeme. Ak nie, tak nám mali nahlásiť preferovanú značku, veľkosť a aj číslo dresu. Niekedy z nich išli odpovede ako z chlpatej deky.
Takéto banality nás brzdili. Ak hráč nemal prilbu požadovanej farby, tak vedel, že ju bude mať pripravenú. Ja som mal dobrú skúsenosť z Hossovej rozlúčky, keď som ako prekvapenie pre Mariána priviedol štyroch kustódov z Chicago Blackhawks.
Zavolal som ich aj tentoraz a už vedeli, do čoho idú a veľmi nám pomohli. Zabezpečili celý servis pre hráčov, ktorí mali v šatni komfort ako v NHL.
Prišli so svojimi kufríkmi plnými skrutiek a naradia, priniesli aj americké žuvačky na ktoré sú hráči zvyknutí. Pásky na hokejky a štucne rovnako ako aj elektrolyty, energetické tyčinky, gély a iné suplementy sme mali čisto slovenské od našich partnerov,“ prezradil Neveriš.
Organizátori napokon poskladali dva tímy, ktoré viedli v pozícii trénerov Peter Bondra Jerguš Bača, Marián Gáborík, Tim Thomas či hráčsky agent Matt Keator.
Vypočuli si však aj niekoľko ospravedlneniek a z rôznych dôvodov, prevažne zdravotných, napokon neprišli Duncan Keith, Brad Marchand a Marco Sturm.
VIDEO: Zdeno Chára hodnotí svoj rozlúčkový zápas
Dlhodobé zdravotné problémy neumožnili ani štart Davida Krejčího. Nakoniec sa ako tréner postavil na lavičku aj Jakub Voráček, ktorý zo zdravotných dôvodov nenastúpil, ako hráč, ale prišiel osobne potešiť divákov.
V hre boli aj veľké mená
Peter Neveriš pre TASR priznal, že oslovili aj o ďalšie hviezdy NHL. „Snažili sme sa o viac aktívnych hráčov.
V hre boli aj veľké mená, no niektorí oslovení boli tento rok na ZOH, prípadne aj na MS a po náročnej sezóne nechceli opätovne cestovať do Európy a rozhodli sa sústrediť na prípravu do novej sezóny.
Nemyslím si, že treba menovať hráčov, ktorí neprišli. Sústredili sme sa na tých, ktorí prišli a na tie mená sme hrdí.“
Pre mnohých zámorských hráčov išlo o prvú skúsenosť so Slovenskom. „Keď sa viezli z letiska do Trenčína, tak z diaľnice žasli nad hradom Beckov, fotili si ho a žiadali šoférov, aby im zastali, resp. aby išli bližšie k hradu.
Šoféri im povedali: „Nie, nezastavíme, lebo o pár minút uvidíte taký hrad, a budete pri ňom tak blízko, že budete ešte viac ohromení.“
Páčilo sa im námestie, ktoré je krásne zrekonštruované a vysvetlili sme im aj to, že v tomto roku je Trenčín aj Európske hlavné mesto kultúry. Našiel sa aj taký hráč, ktorému všetko tak učarovalo, že nestihol odlet,“ prezradil Neveriš.
Prítomnosť hokejistov svetového mena si nenechali ujsť ani stovky fanúšikov, ktorí sa k nim snažili dostať v uliciach Trenčína.
Bergeron, Anže Kopitar, Thomas Vanek, David Pastrňák a ďalší ukázali mimoriadnu trpezlivosť a ochotu pri podpisovaní a fotografovaní sa.
Hráči vždy prišli a správali sa ústretovo
„My sme ich pripravovali na to, že to môže nastať. Myslím, že sme sa správali k fanúšikom veľmi priateľsky.
Väčšina naše nastavenie prijala a akceptovala. Niektorí záujemcovia občas nemali trpezlivosť, ale na konci tí hráči vždy prišli a správali sa ústretovo,“ poznamenal Neveriš.
O nadšení fanúšikov z Chárovej rozlúčky svedčí aj fakt, že viaceré zo špeciálnych suvenírov sa vypredali do posledného kusa a organizátori sa pre veľký záujem rozhodli pre dodatočnú výrobu.
Záujemcovia si ich môžu zakúpiť cez oficiálnu stránku podujatia. Exhibičný zápas na počesť legendárneho obrancu nadviazal na podobnú akciu Mariána Hossu pred troch rokov, no ťažko očakávať, že sa podobné hokejové rozlúčky stanú tradíciou.
Pre mnohých hráčov by poskladanie hviezdnej zostavy mohlo byť priveľkou výzvou. „V tom roku 2023 zaznela od jedného Švéda veta, ktorú povedal Mariánovi - že hráči budú musieť hrať hokej do smrti, aby nemuseli ísť do hokejového dôchodku, pretože takýto odchod do hokejového dôchodku len málokto prekoná.
Túto myšlienku teraz niekto vytiahol a znovu sa ujala. Je v tom veľká pravda,“ uzavrel Neveriš pre TASR.