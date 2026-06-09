Kings po ďalšom neúspechu siahajú po trénerovi so Stanleyho pohárom. Naposledy viedol Rangers

Peter Laviolette na striedačke New Yorku Rangers.
Peter Laviolette na striedačke New Yorku Rangers. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. jún 2026 o 07:59
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Los Angeles skončilo v 1. kole play off už piaty rok za sebou.

Peter Laviolette sa má stať novým hlavným trénerom Los Angeles Kings v zámorskej hokejovej NHL. Pre agentúru AP to povedal zdroj z prostredia klubu.

Šesťdesiatjedenročný Laviolette má vo funkcii nahradiť dočasného kouča D.J. Smitha, ktorý vedie mužstvo od začiatku marca po prepustení Jima Hillera.

Američan podľa zdroja podpíše s Kings trojročný kontrakt. Laviolette do apríla pôsobil na striedačke New Yorku Rangers, no ten s ním ukončil spoluprácu po tom, čo tím nepostúpil do vyraďovacej fázy.

LA skončilo v 1. kole play off už piaty rok za sebou, Coloradu podľahlo 0:4 na zápasy.

Americký kormidelník strávil v New Yorku iba dve sezóny, v tej predchádzajúcej prehrali jeho zverenci v konferenčnom finále s Floridou.

Predtým viedol Washington, Nashville, Philadelphiu, Carolinu a NY Islanders. S Hurricanes vyhral v roku 2006 Stanleyho pohár.

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