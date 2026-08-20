Cehlárik nastúpi v príprave za slovenský klub. Som vďačný za túto príležitosť, hovorí

Slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik si v piatok 21. augusta pripíše prvý štart v drese Vlkov Žilina.
Odchovanec žilinského hokeja nastúpi v prípravnom zápase proti Dukle Trenčín (17.30 h).
Tridsaťjedenročný útočník už niekoľko dní trénoval so Žilinčanmi, aby sa dobre pripravil na pôsobenie v najvyššej švédskej súťaži, kde bude hrať za Växjö Lakers.
Napokon sa rozhodol obliecť počas letnej prípravy aj zápasový dres Vlkov.
„Na zajtrajší zápas sa určite teším. Vyrastal som tu, začínal som tu, asi od pätnástich som preč, takže je to doba. Obliecť si žilinský dres bude super a veľmi sa na to teším.
Som vďačný, že mi dali príležitosť byť na ľade s tímom. Predsa len je to iné ako trénovať sám s trénerom, takže som za to rád,“ povedal pre klubový web Cehlárik, ktorý sa k žilinskému tímu pripojil začiatkom augusta.
Jeho štart v prípravnom stretnutí je súčasťou dohody s jeho aktuálnym švédskym klubom.
„Po komunikácii s mojím trénerom a manažérom vo Švédsku sme sa dohodli, že ma pustia odohrať nejaký zápas, aby som bol v zápasovom tempe,“ vysvetlil slovenský krídelník.
Z Cehlárikovho štartu sa teší aj hlavný tréner Vlkov Milan Bartovič.
„Sme radi, že takíto profíci s nami trénujú a môžu sa pripravovať s tímom. ´Cehlo´ zasiahne zajtra do zápasu, za čo sme veľmi radi.
Je to žilinský odchovanec, bývalý hráč NHL a pravidelný reprezentant, takže si myslím, že aj pre našich divákov bude skvelé vidieť ho v žilinskom drese. Verím, že zápas prebehne pre nás aj pre ´Cehla´ veľmi dobre,“ povedal Bartovič.
Cehlárik má za sebou deväť sezón v SHL, v úvode kariéry hral za Luleu a päť sezón strávil v Leksande, vrátane uplynulých štyroch.
V minulom ročníku zastával v tíme post asistenta kapitána, pričom v 45 zápasoch základnej časti získal 24 bodov za päť gólov a 19 asistencií.
S Leksandom sa však neudržal v najvyššej súťaži, jeho klub nestačil v boji o záchranu na HV 71 (0:4 na zápasy).
Cehlárik si s Växjö Lakers zahrá v nadchádzajúcej sezóne Ligu majstrov, v rámci ktorej sa predstaví aj na ľade HK Nitra (6. septembra).
Slovenský reprezentant sa predstavil na štyroch MS a dvoch ZOH - z Pekingu 2022 má bronz a zahral si aj na tohtoročnej olympiáde v Miláne, kde Slováci skončili na štvrtom mieste.