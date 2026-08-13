Slovenský hrdina z MS 2002 sa dočkal honoru. Prevzal si titul čestného občana

Bývalý hokejista Peter Bondra sa podpisuje do kroniky mesta Košice počas prevzatia titulu Čestný občan mesta Košice.
Bývalý hokejista Peter Bondra sa podpisuje do kroniky mesta Košice počas prevzatia titulu Čestný občan mesta Košice. (Autor: TASR)
TASR|13. aug 2026 o 18:06
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Ide o 41. titul čestného občana, ktorý mesto Košice udelilo.

Titul Čestný občan mesta Košice si prevzal bývalý hokejista Peter Bondra. Vedenie mesta slávnostný akt uskutočnilo v priestoroch Historickej radnice vo štvrtok popoludní.

Titul získal za mimoriadny prínos k rozvoju a propagácii slovenského hokeja, šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí a celoživotné zásluhy o športový a spoločenský život mesta.

Bondra vyjadril vďaku a hrdosť za udelenie tohto titulu. „Veľká česť pre mňa tu dnes byť. Ďakujem pánovi primátorovi a mestu Košice za takýto krásny zážitok a privítanie. Je to pre mňa veľká česť byť tu dnes a byť čestným občanom Košíc.

Som vďačný za ľudí v Košiciach, za moju kariéru, ktorú mi tu svojím spôsobom odštartovali,“ povedal majster sveta z Göteborgu 2002.

VIDEO: Peter Bondra

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan skonštatoval, že Košice boli odrazovým mostíkom v Bondrovej kariére. Ocenenie vníma ako uznanie jeho športových kvalít.

„Ako dnes povedali viacerí rečníci, Peter samozrejme nie je len hokejista, je aj výborný človek, kamarát, spoluhráč, takže sa veľmi teším a touto cestou sa mu samozrejme chcem takisto poďakovať za všetko, čo pre slovenský hokej urobil a zagratulovať mu k tomuto výnimočnému oceneniu,“ povedal.

Ide o 41. titul čestného občana, ktorý mesto Košice udelilo. Jubilejnou 40. držiteľkou sa stala speváčka Marika Gombitová. O udelení titulov rozhodlo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach.

Slovensko

Bývalý hokejista Peter Bondra sa podpisuje do kroniky mesta Košice počas prevzatia titulu Čestný občan mesta Košice.
Bývalý hokejista Peter Bondra sa podpisuje do kroniky mesta Košice počas prevzatia titulu Čestný občan mesta Košice.
Slovenský hrdina z MS 2002 sa dočkal honoru. Prevzal si titul čestného občana
dnes 18:06
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