Zvolen má veľké problémy pred úvodom sezóny, zranený je aj Ďaloga. Na skúšku prišiel Fín

Vedenie extraligového klubu HKM Zvolen zareagovalo na výpadky viacerých hráčov angažovaním fínskeho útočníka Pekku Jormakku, ktorý absolvuje dvojtýždňovú skúšku. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Útočník Sean Josling utrpel zranenie v prípravnom zápase proti Trenčínu v dolnej časti tela a zranil sa aj kapitán „rytierov“ Marek Ďaloga.
Tréner Marek Zadina naďalej nemá k dispozícii ani útočníkov Aurela Nauša a Alexa Bartakovicsa, ktorých rekonvalescencia prebieha pomalšie než v klube očakávali.
Jormakka, ktorý 14. septembra oslávi 36. narodeniny, strávil celú doterajšiu kariéru v európskych ligách, predovšetkým vo fínskej. Štartoval aj na troch svetových šampionátoch, z MS 2014 má striebro.