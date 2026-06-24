Regenda končí v San Jose, prezradil manažér. Vyskúša si trh s voľnými hráčmi

Pavol Regenda sa teší z gólu
Pavol Regenda sa teší z gólu (Autor: X/San Jose Sharks)
TASR|24. jún 2026 o 16:50
ShareTweet0

V tíme Sharks pôsobil od januára 2025.

Slovenský hokejista Pavol Regenda pravdepodobne nebude pokračovať v organizácii San Jose Sharks.

Generálny manažér klubu Mike Grier podľa Hockey News uviedol, že očakáva, že 26-ročný útočník po vypršaní zmluvy otestuje trh s voľnými hráčmi. Ten sa v NHL otvorí v stredu 1. júla.

Regendovi vyprší na konci júna ročný dvojcestný kontrakt, ktorý podpísal so „žralokmi“ vlani v lete. Od 1. júla sa tak stane voľným hráčom a bude môcť podpísať zmluvu s ktorýmkoľvek profiligovým klubom.

Slovenský krídelník prišiel do San Jose v januári 2025 výmenou z Anaheimu. V minulej sezóne dostal od Sharks šancu v 24 zápasoch NHL, v ktorých strelil deväť gólov a pridal jednu asistenciu.

Ďalších 28 stretnutí odohral na farme v AHL, v drese San Jose Barracuda nazbieral 12 bodov (4+8) v 28 dueloch. Štartoval aj na ZOH v Miláne, kde pomohol reprezentácii k štvrtému miestu piatimi bodmi (3+2) v šiestich zápasoch.

NHL

Pavol Regenda sa teší z gólu
Pavol Regenda sa teší z gólu
Regenda končí v San Jose, prezradil manažér. Vyskúša si trh s voľnými hráčmi
dnes 16:50
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Regenda končí v San Jose, prezradil manažér. Vyskúša si trh s voľnými hráčmi